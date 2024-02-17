У Євросоюзі відтепер нові правила для онлайн-платформ

Акт про цифрові послуги містить низку вимог до онлайн-платформ, які спрямовані на захист споживачів.

Цифровий простір в ЄС має стати "більш безпечним, справедливим та прозорим" - з 17 лютого до всіх онлайн-платформ на території Євросоюзу застосовуються вимоги Акту про цифрові послуги.

Про набуття документом чинності нагадує Європейська комісія на своєму сайті.

Нові правила передбачають протидію поширенню забороненого контенту. Користувачі повинні мати змогу спеціальним чином позначати такий контент, товари та послуги.

Також платформи повинні містити вичерпну інформацію щодо реклами, включно з тим, чому користувачеві було продемонстровано саме цей матеріал та хто оплатив його розміщення.

Реклама, заснована на чутливій інформації (наприклад, політичні чи релігійні переконання), а також рекламні матеріали, які використовують для цільового відображення дані з дитячних профілів, забороняються.

Будь-яке модерування (видалення дописів чи облікових записів) користувацького контенту повинно бути аргументоване, а користувач має право на оскарження цього рішення. Принаймні раз на рік правила модерування на платформах мають бути оновлені.