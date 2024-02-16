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У декількох урядових установах Брюселя виявили токсичний порошок бруцин

Знахідка була у Палаці правосуддя, в офісі міністра юстиції Бельгії та у будівлі державної безпеки.

У декількох урядових установах Брюселя виявили токсичний порошок бруцин
Палац правосуддя у Брюселі (Бельгія)
Фото: скриншот відео

У декількох урядових установах Брюселя поліція виявила токсичний порошок бруцин, передає Politico.

Конверти помітили 15 лютого у Палаці правосуддя, в офісі міністра юстиції Бельгії та у будівлі державної безпеки.

Правоохоронці ізолювала всіх, хто вступав у контакт із порошком. Аналіз згодом показав, що це був бруцин - токсична речовина, яка, за інформацією місцевої прокуратури, небезпечна тільки при ковтанні.

Контакт зі шкірою не становить небезпеки, сказала речниця прокуратури Ясміна Вановершельде, тож ті, хто контактував із токсичною речовиною, нині перебувають у доброму здоров'ї.

Поліція ще має встановити відправників листів. Але прокурори наразі заявили, що листи не мають жодного стосунку до стрілянини, що трапилася нещодавно у Брюселі (у столиці Бельгії відбулася серія перестрілок та актів насильства).

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