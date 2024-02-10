Західні лідери намагаються завербувати Орбана та залучити до своєї "політичної сім'ї", — Bloomberg

Деякі з провідних правих західних політиків, в тому числі й прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, прагнуть запросити до своєї "політичної сім’ї" прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, намагаючись змінити свою пан’європейську партію на легітимну силу в Брюсселі, — пише Bloomberg.

Мелоні і експрем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зустрічалися з Орбаном протягом останніх кількох тижнів, щоб обговорити приєднання його партії Fidesz до групи європейських консерваторів і реформістів, за словами людей, знайомих з переговорами. Під час переговорів і Мелоні, і Моравецький зробили чітке застереження: відвертий угорський лідер повинен буде пом'якшити деякі свої позиції.

Такий крок міг би радикально змінити політику в Брюсселі та вивести ECR на те, щоб стати третьою за величиною групою після виборів до Європейського парламенту в червні. Це дало б ECR більший вплив на бізнес Європейського Союзу та сигналізує про зростаючу роль націоналістичних політиків, які просувають антимігрантські та євроскептичні плани.

"Я говорив про це з Віктором Орбаном, тому знаю, що Угорщина може розглянути можливість вступу до ECR. Це розширило б наші можливості діяти заради кращої Європи", — сказав в інтерв'ю Моравецький.

Моравецький зустрівся з Орбаном у кулуарах того ж заходу і сказав йому, що він повинен стримати свою позицію, перш ніж приєднатися до ECR. У нещодавніх коментарях для преси Орбан назвав цей крок майже завершеною справою.

Виклик для інших європейських законодавців полягає в тому, що може означати "краще". Польща за часів правління "Права і справедливості" стала піонером правого популізму, граючи на націоналістичних настроях і культурних претензіях. Згідно з нещодавнім опитуванням соціологічної компанії Europe Elects, якби вибори до Європарламенту відбулися сьогодні, ECR міг би отримати 80 місць у парламенті. Якщо Fidesz приєднається до ECR і отримає 13 місць, які він здобув у 2019 році, це може підняти партію на третє місце після Європейської народної партії та соціалістів і демократів.

"Ми повинні об'єднати зусилля на багатьох різних фронтах, щоб врятувати Європу. ECR, швидше за все, прийме всіх, хто погодиться виступити проти домінуючих ліберальних і лівих груп, які стоять на шляху до знищення Європи", — підкреслює Моравецький.

Найбільшим викликом для великої правої коаліції буде узгодження їхніх різних позицій щодо України, враховуючи той факт, що Угорщину очолює найбільш дружній до Кремля уряд в ЄС, тоді як решта членів ECR рішуче підтримують Київ, особливо це стосується партії "Право і справедливість", яка наразі має найбільше місць у групі. Ця стратегія несе ризики для Мелоні, відносного новачка у вищій лізі європейської політики. Приборкати Орбана, який перебуває на посаді прем'єр-міністра ЄС вже п'ятий термін, є складним завданням.