Ірландський уряд відмовив російським дипломатам у видачі віз

За час повномасштабного вторгнення в Україну кількість працівників посольства в Дубліні скоротилася вдвічі

Уряд Ірландії не дозволяє російському посольству в Дубліні провести ротацію співробітників, відмовляючи у видачі віз.

Як повідомляє видання The Irish Times, ця заборона сталася на тлі ретельного стеження ірландських безпекових служб за діяльністю дипломатів, яких підозрюють у шпигунстві.

За час українсько-російської війни кількість дипломатичних представників Росії в Дубліні скоротилася понад удвічі: з 30 осіб до 14. Серед тих, кому довелося залишити територію країни, четверо звинувачених у шпигунській діяльності та двоє аташе з військових питань.