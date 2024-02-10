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Ірландський уряд відмовив російським дипломатам у видачі віз

За час повномасштабного вторгнення в Україну кількість працівників посольства в Дубліні скоротилася вдвічі

Ірландський уряд відмовив російським дипломатам у видачі віз
Російське посольство у Дубліні
Фото: SAM BOAL

Уряд Ірландії не дозволяє російському посольству в Дубліні провести ротацію співробітників, відмовляючи у видачі віз. 

Як повідомляє видання The Irish Times, ця заборона сталася на тлі ретельного стеження ірландських безпекових служб за діяльністю дипломатів, яких підозрюють у шпигунстві. 

За час українсько-російської війни кількість дипломатичних представників Росії в Дубліні скоротилася понад удвічі: з 30 осіб до 14. Серед тих, кому довелося залишити територію країни, четверо звинувачених у шпигунській діяльності та двоє аташе з військових питань. 

  • Російські дипломати - небажані у багатьох країнах Євросоюзу. Минулоріч до масового видворення вдалася Німеччина.
  • Ірландія прихистила понад 100 тисяч іммігрантів з України. Прем'єр-міністр країни Лео Варадкар стверджує, що до завершення війни його уряд не буде змушувати їх повернутися додому.
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