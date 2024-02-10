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Конгрес США повинен надати фінансову допомогу Україні, – Шольц під час зустрічі з Байденом

Канцлер Німеччини зустрівся із президентом США Джо Байденом.

Конгрес США повинен надати фінансову допомогу Україні, – Шольц під час зустрічі з Байденом
зустріч Байдена і Шольца у США
Фото: Олаф Шольц, "Х"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прилетів до США на зустріч із президентом Джо Байденом. Під час зустрічі дипломати обговорили важливість голосування Сенату за розгляд пакету фінансування України.

Про зустріч Джо Байден та Олаф Шольц розповіли у мережі "Х".

"Сьогодні я зустрівся з канцлером Шольцем і говорив про декілька наших спільних пріоритетів, включаючи підтримку України в її захисті від російської агресії та поточних подій на Близькому Сході", — пише Джо Байден.

Президент США запросив Шольца на саміт НАТО у Вашингтоні.

У свою чергу Олаф Шольц підтвердив: "я згоден з тим, що Конгрес США повинен надати фінансову допомогу Україні. І ми впевнені, що це станеться. Дорогий Джо, дякую, що ти прийняв мене!", —написав канцлер Німеччини.

Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц полетить до США на зустріч із президентом Джо Байденом, щоб обговорити підтримку України.

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