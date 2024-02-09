Залужний повідомив про зустріч із президентом і рішення про зміни. Зеленський каже: пропонував бути в команді
Залужний повідомив про зустріч із президентом і рішення про зміни. Зеленський каже: пропонував бути в команді
У Нікополі вбили заступника мера
У Нікополі вбили заступника мера
Україна повернула 100 військових з російського полону
Україна повернула 100 військових з російського полону
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Сирський став Головнокомандувачем ЗСУ
Сирський став Головнокомандувачем ЗСУ
Дзвінок за 15 000 євро: на Буковині затримали ухилянтів, яких до кордону "вели" телефоном
Дзвінок за 15 000 євро: на Буковині затримали ухилянтів, яких до кордону "вели" телефоном
Мобілізація як іспит на виживання
Мобілізація як іспит на виживання
Новий головнокомандувач. Що відомо про Олександра Сирського
Новий головнокомандувач. Що відомо про Олександра Сирського
Чинні посадовці брали участь у сепаратистських заходах на сході України 2004 року, – Схеми
Чинні посадовці брали участь у сепаратистських заходах на сході України 2004 року, – Схеми
ГоловнаСвіт

У Пакистані на виборах лідирують незалежні кандидати, яких підтримує партія експрем’єра Хана

Якщо остаточний підрахунок голосів підтвердить цей результат, він спростує майже всі передвиборчі прогнози. 

У Пакистані на виборах лідирують незалежні кандидати, яких підтримує партія експрем’єра Хана
Національні вибори у Пакистані, 9 лютого 2024 року
Фото: EPA/UPG

У Пакистані на виборах несподівано лідирують незалежні кандидати. Їх підтримує колишній прем’єр-міністр Імран Хан, який зараз перебуває за ґратами, пише Associated Press.

Такі результати є сюрпризом з огляду на заяви прихильників Хана та національного правозахисного органу про те, що результати голосування були сфальсифіковані на користь його суперника.

Політичну силу колишнього очільника уряду не допустили до виборів, тому його прихильники балотувалися як незалежні кандидати.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

За 266 місць у Національній Асамблеї (нижній палаті парламенту Пактистану) змагаються 44 політичні сили. Ще 77 місць додатково зарезервовані для жінок та представників меншин.

Наразі 62 місця у Національній асамблеї отримали кандидати, підтримані партією Хана “Рух за справедливість” (Pakistan Tehreek-e-Insaf − PTI). Пакистанська мусульманська ліга його суперника, колишнього прем'єр-міністра Наваза Шаріфа, який тричі обіймав посаду, має 46 місць.

Пакистанська народна партія Білаваля Бхутто-Зардарі, сина колишньої прем’єр-міністерки Беназір Бхутто, яка загинула у 2007 році внаслідок теракту, посідає третє місце з 39 місцями.

Голова PTI Гохар Хан заявив, що за їхніми підрахунками, партія забезпечує собі загалом 150 місць, достатніх для формування уряду, хоча для більшості потрібно 169.

Прихильники партії Імрана Хана PTI закликають оприлюднити результати виборів
Фото: EPA/UPG
Прихильники партії Імрана Хана PTI закликають оприлюднити результати виборів

Якщо остаточний підрахунок голосів підтвердить цей результат, він спростує майже всі передвиборчі прогнози. Спостерігачі очікували, що Мусульманська ліга Пакистану переможе і підведе Шаріфа до ще одного терміну прем'єр-міністра, зокрема через негаразди політсили Хана. Окрім того, що сам Хан перебуває у в’язниці та отримав нові кримінальні вироки, представники виборчої комісії та поліція заблокували його партію від проведення мітингів і відкриття передвиборчих офісів, а її онлайн-заходи були заблоковані. 

Якщо жодна з партій не набере абсолютної більшості, сила з найбільшою кількістю місць може спробувати сформувати коаліційний уряд. Однак пакистанські політики з полярними політичними поглядами навряд чи об’єднаються заради покращення країни. Ісламабад зараз бореться з високою інфляцією, цілорічними перебоями з енергопостачанням і нападами бойовиків.

AP додає, що виборча комісія також почала оголошувати результати виборів до чотирьох провінційних зборів країни. 

  • Напередодні виборів сталися вибухи біля офісів кандидатів у південно-західній провінції Пакистану Белуджистан. Унаслідок них загинуло 26 людей. Відповідальність за теракти взяло на себе угрупування “Ісламська держава”.
  • Після цього Ісламадбад тимчасово закрив кордони з Іраном і Афганістаном та заблокував мобільний зв’язок. На виборчих дільницях розгорнули тисячі військових.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies