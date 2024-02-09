У Пакистані на виборах лідирують незалежні кандидати, яких підтримує партія експрем’єра Хана

Якщо остаточний підрахунок голосів підтвердить цей результат, він спростує майже всі передвиборчі прогнози.

У Пакистані на виборах несподівано лідирують незалежні кандидати. Їх підтримує колишній прем’єр-міністр Імран Хан, який зараз перебуває за ґратами, пише Associated Press.

Такі результати є сюрпризом з огляду на заяви прихильників Хана та національного правозахисного органу про те, що результати голосування були сфальсифіковані на користь його суперника.

Політичну силу колишнього очільника уряду не допустили до виборів, тому його прихильники балотувалися як незалежні кандидати.

За 266 місць у Національній Асамблеї (нижній палаті парламенту Пактистану) змагаються 44 політичні сили. Ще 77 місць додатково зарезервовані для жінок та представників меншин.

Наразі 62 місця у Національній асамблеї отримали кандидати, підтримані партією Хана “Рух за справедливість” (Pakistan Tehreek-e-Insaf − PTI). Пакистанська мусульманська ліга його суперника, колишнього прем'єр-міністра Наваза Шаріфа, який тричі обіймав посаду, має 46 місць.

Пакистанська народна партія Білаваля Бхутто-Зардарі, сина колишньої прем’єр-міністерки Беназір Бхутто, яка загинула у 2007 році внаслідок теракту, посідає третє місце з 39 місцями.

Голова PTI Гохар Хан заявив, що за їхніми підрахунками, партія забезпечує собі загалом 150 місць, достатніх для формування уряду, хоча для більшості потрібно 169.

Фото: EPA/UPG Прихильники партії Імрана Хана PTI закликають оприлюднити результати виборів

Якщо остаточний підрахунок голосів підтвердить цей результат, він спростує майже всі передвиборчі прогнози. Спостерігачі очікували, що Мусульманська ліга Пакистану переможе і підведе Шаріфа до ще одного терміну прем'єр-міністра, зокрема через негаразди політсили Хана. Окрім того, що сам Хан перебуває у в’язниці та отримав нові кримінальні вироки, представники виборчої комісії та поліція заблокували його партію від проведення мітингів і відкриття передвиборчих офісів, а її онлайн-заходи були заблоковані.

Якщо жодна з партій не набере абсолютної більшості, сила з найбільшою кількістю місць може спробувати сформувати коаліційний уряд. Однак пакистанські політики з полярними політичними поглядами навряд чи об’єднаються заради покращення країни. Ісламабад зараз бореться з високою інфляцією, цілорічними перебоями з енергопостачанням і нападами бойовиків.

AP додає, що виборча комісія також почала оголошувати результати виборів до чотирьох провінційних зборів країни.