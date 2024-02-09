Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Україна повернула 100 військових з російського полону
Україна повернула 100 військових з російського полону
Мобілізація як іспит на виживання
Мобілізація як іспит на виживання
У Нікополі вбили заступника мера
У Нікополі вбили заступника мера
Сирський став Головнокомандувачем ЗСУ
Сирський став Головнокомандувачем ЗСУ
Чинні посадовці брали участь у сепаратистських заходах на сході України 2004 року, – Схеми
Чинні посадовці брали участь у сепаратистських заходах на сході України 2004 року, – Схеми
Дзвінок за 15 000 євро: на Буковині затримали ухилянтів, яких до кордону "вели" телефоном
Дзвінок за 15 000 євро: на Буковині затримали ухилянтів, яких до кордону "вели" телефоном
Залужний повідомив про зустріч із президентом і рішення про зміни. Зеленський каже: пропонував бути в команді
Залужний повідомив про зустріч із президентом і рішення про зміни. Зеленський каже: пропонував бути в команді
Новий головнокомандувач. Що відомо про Олександра Сирського
Новий головнокомандувач. Що відомо про Олександра Сирського
ГоловнаСвіт

Болгарський уряд домовився з фермерами про припинення протестів

Болгарські фермери погодились розблокувати дороги.

Болгарський уряд домовився з фермерами про припинення протестів
Болгарський уряд домовився з фермерами про припинення протестів
Фото: БГНЕС

Сьогодні, 9 лютого, уряд Болгарії 9 лютого домовився з фермерами, які вимагали надати їм більшу допомогу та захистити від конкуренції, яка пов'язана з імпортом агропродукції.

Про це повідомляє БНР.

Фермери та представники уряду Болгарії мають підписати меморандум, у якому будуть прописані умови допомоги болгарським фермерам, 12 лютого. 

В свою чергу, болгарські фермери погодились розблокувати дороги й припинити протести.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Прем’єр Болгарії Ніколай Дєнков зазначив, що компенсація фермерам буде прив’язана до площі землі, якою вони володіють. 

При цьому власники менше 300 гектарів землі не повинні будуть доводити, що зазнали збитків, аби отримати компенсацію.

Фінансування допомоги буде відбуватись з бюджету Міністерства сільського господарства та Державного фонду сільського господарства Болгарії.

  • Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський закликав фермерів припинити блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною.

  • Раніше польські фермери анонсували на 9 лютого о 10:00 страйк на ділянках, що межують з українськими пунктами пропуску "Ягодин", "Рава-Руська" та "Шегині".

  • Крім того, з 12 лютого блокування вантажівок планують через пункти пропуску "Устилуг" та "Угринів". Пропуск транспорту здійснюватиметься по три вантажівки на годину.

  • Причиною для блокування стало рішення Єврокомісії про продовження ще на рік повного відкриття ринку ЄС для української продукції, в тому числі аграрної.

  • Угорські фермери вийшли на протест біля пункту пропуску "Захонь" на кордоні з Україною.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies