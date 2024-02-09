Болгарський уряд домовився з фермерами про припинення протестів

Сьогодні, 9 лютого, уряд Болгарії 9 лютого домовився з фермерами, які вимагали надати їм більшу допомогу та захистити від конкуренції, яка пов'язана з імпортом агропродукції.

Про це повідомляє БНР.

Фермери та представники уряду Болгарії мають підписати меморандум, у якому будуть прописані умови допомоги болгарським фермерам, 12 лютого.

В свою чергу, болгарські фермери погодились розблокувати дороги й припинити протести.

Прем’єр Болгарії Ніколай Дєнков зазначив, що компенсація фермерам буде прив’язана до площі землі, якою вони володіють.

При цьому власники менше 300 гектарів землі не повинні будуть доводити, що зазнали збитків, аби отримати компенсацію.

Фінансування допомоги буде відбуватись з бюджету Міністерства сільського господарства та Державного фонду сільського господарства Болгарії.