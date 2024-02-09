Міністр сільського господарства Польщі закликав фермерів припинити блокування і заявив про переговори з Україною

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський закликав фермерів припинити блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною.
Як ідеться в дописі польського міністерства у соцмережі Х, Секерський зазначив - він розуміє, що "що фермери хочуть, щоб споживачі знали про їхні проблеми та усвідомлювали, що проблеми сільського господарства – це проблеми всіх жителів".
Секерський сказав, що для того, аби реалізувати вимоги протестувальників, владі потрібна їхня підтримка. Він назвав помилкою "настільки відкрити ринок ЄС для товарів з України".
"Ми будемо стежити за ситуацією на ринках і стежити, щоб на наш ринок не потрапляло занадто багато цих товарів. Протести фермерів змусили змінити аграрну політику", - сказав глава польського відомства.
Також Секерський повідомив, що Польща проводить технічні переговори з Україною та ЄС".
"Вже є відступ від вимог ЄС, подальші домовленості все ще перебувають у стадії розробки. Протести фермерів у Польщі змусили змінити позицію Європейської комісії, яка усвідомила соціальні очікування", - повідомив міністр і наголосив, що "не все можна вирішити одразу".
Що відомо про нове блокування кордону польськими фермерами
- Раніше польські фермери анонсували на 9 лютого о 10:00 страйк на ділянках, що межують з українськими пунктами пропуску "Ягодин", "Рава-Руська" та "Шегині".
- Крім того, з 12 лютого блокування вантажівок планують через пункти пропуску "Устилуг" та "Угринів". Пропуск транспорту здійснюватиметься по три вантажівки на годину.
- Причиною для блокування стало рішення Єврокомісії про продовження ще на рік повного відкриття ринку ЄС для української продукції, в тому числі аграрної.