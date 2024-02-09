Шольц закликав сенаторів США до підтримки України і написав колонку про неприпустимість перемоги Росії

Німецький канцлер під час візиту до Штатів зосередився на закликах до підтримки українців, аби не допустити перемоги агресора.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрівся в Вашингтоні із американськими сенаторами обох партій.

На зустрічі йшлося про необхідність підтримувати Україну. Про це Шольц повідомив у X.

"Було добре поговорити знову з членами Сенату США з обох сторін. Україні потрібна вся наша підтримка, щоб захистити себе від агресії Росії", – сказав він.

Фото: Olaf Sholz у X Олаф Шольц під час зустрічі із сенаторами США

Канцлер Німеччини також написав для американської газети Wall Street Journal колонку, в якій знову наголосив на неприпустимості поразки України (німецький переклад опубліковано на сайті уряду).

"Нам слід чітко усвідомлювати одне: перемога Росії в Україні означала б не лише кінець України як вільної, демократичної та незалежної держави, а й кардинально змінила б обличчя Європи. Це було б серйозним ударом по ліберальному світовому порядку. Жорстока спроба Росії насильницького захоплення землі може послужити моделлю для інших авторитарних правителів у всьому світі. Більше країн ризикували б стати жертвами сусіда-хижака", – написав він.

Шольц додав, що поки що Путін не досяг жодної зі своїх воєнних цілей – цьому вдалося запобігти завдяки мужньому спротиву українського народу та підтримці Заходу фінансами, озброєнням та боєприпасами.

Канцлер Німеччини пояснив, що найбільше фінансової підтримки Україна отримала від ЄС, який виділив загалом $91 млрд. Після нього за кількістю внесків ідуть США, а тоді – сама Німеччина.

"Військова підтримка Німеччини поступається лише Америці. З початку війни моя адміністрація розгорнула, закупила та поставила військового обладнання на понад $30 млрд, включно з танками, артилерією та висококласними зенітними системами. Це на додаток до невійськової підтримки Німеччини, включно з прийомом понад мільйона українських біженців, і нашої частки підтримки з боку ЄС", – сказав Шольц.

Він підкреслив, що зараз потрібно зробити все, що в силах, щоб запобігти перемозі Росії.

"Якщо ми цього не зробимо, незабаром ми можемо опинитися у світі, який буде ще більш нестабільним, загрозливим і непередбачуваним, ніж під час холодної війни.Попри нашу підтримку, незабаром Україна може зіткнутися з серйозною нестачею зброї та боєприпасів. Деякі фінансові зобов'язання вже закінчилися, інші потребують продовження. Якщо агресію Путіна не зупинити, довгострокові наслідки та витрати значно перевищать будь-які інвестиції, які ми робимо сьогодні", – сказав канцлер ФРН.

Олаф Шольц виклав своє бачення необхідних кроків. Перше – продовжувати фінансову підтримку разом із підтримкою військовою.

"Як і Сполучені Штати та інші країни, Німеччина готова запропонувати Києву довгострокові зобов’язання та угоди щодо безпеки, щоб Україна могла стримувати майбутні напади Росії та захищатися від них. Як високоіндустріалізована країна та потенційний член ЄС, Україна зможе мати добре оснащену сучасну армію, якщо зможе відбити російську агресію. Така перспектива підвищує безпеку всіх нас", – сказав він.

Друге – зберігати єдність.

"Путін намагається підірвати нашу єдність і налаштувати наших громадян проти підтримки України. У всьому світі інші уважно спостерігають, чи можна використати ці розбіжності та чи можуть кампанії з дезінформації вплутатися. Ми повинні довести, що вони помиляються, переконавши людей по обидва боки Атлантики, що перемога Росії зробить світ набагато небезпечнішим. Це також створить навантаження на наші бюджети і водночас загрожуватиме свободі та добробуту всіх нас", – пояснив він.

Третє – Німеччина не прагне конфронтації з Росією.

"Ми будемо протидіяти будь-яким спробам втягнути Організацію Північноатлантичного договору в агресивну війну Росії проти України", – написав Шольц.

Четверте – колективне стримування та оборона НАТО повинні викликати довіру.

"Чим швидше Путін зрозуміє, що наша прихильність є постійною, тим швидше закінчиться війна в Україні. Ми можемо зробити внесок у міцний мир, лише якщо збережемо нашу підтримку, єдність і рішучість. Ми повинні стояти з Україною стільки, скільки буде потрібно", – вважає Шольц.