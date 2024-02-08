Ексгенерал Бельгії розкритикував стан оборонного виробництва в Європі

Обронне виробництво як Бельгії, так і Європи не в найкращому стані.

Ексгенерал збройних сил Бельгії у відставці Марк Тайс розкритикував стан оборонного виробництва в Європі, зазначаючи, що ЄС "по вуха в лайні". А для покращення ситуації з оборонними потужностями, потрібні роки.

Про це пише Politico.

Ексгенерал Бельгії, який раніше був заступником міністра оборони, стверджує, що плачевний стан оборонного виробництва в Європі – "це не жарт, ми по вуха в лайні".

"Особливо в Бельгії, але ми не єдині", – зазначив він.

За словами Тайса, на початку повномасштабної війни Росії проти України військові командири європейських країн попереджали, що знадобиться "від п'яти до семи років", щоб промисловість ЄС досягла потенціалу, необхідного для надійного стримування.Він, серед іншого, звернув увагу на проблему з виробництвом боєприпасів у Європі, назвавши його "симптомом культурної проблеми".

Натомість Росія виявилася швидшою у нарощуванні виробництва снарядів і озброєнь.

"Багато бажаного видається за дійсне... Люди недооцінюють час, необхідний для реалізації проєктів. Промислова структура Європи недостатньо сильна, щоб підтримати Україну", – додав ексгенерал.