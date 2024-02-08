Європейський Союз готує санкції проти 55 компаній і понад 60 осіб, — Bloomberg

Обмеження стосуватимуться окремих осіб і компаній, які займаються виробництвом та постачанням зброї до РФ.

Європейський Союз планує запровадити санкції проти близько 55 компаній і понад 60 осіб у рамках нового пакету заходів до другої річниці вторгнення Росії в Україну.

Про це пише Bloomberg з посиланням на офіційні документи.

За інформацією видання, обмеження стосуватимуться окремих осіб і компаній, які займаються виробництвом та постачанням зброї, важливих технологій і електроніки, які використовуються російськими оборонними компаніями для створення озброєння.

Пропозиції, які потребують підтримки всіх держав-членів, перш ніж їх ухвалять, також стосуватимуться транспортних компаній, які забезпечували транспортування та логістику для доставки боєприпасів із Північної Кореї до Росії. Північна Корея надала Росії сотні тисяч артилерійських снарядів.

Серед пропозицій, які, ймовірно, будуть серез переліку обмежень у новому пакеті, пропонують додати до санкційних списків кількох військових та інших посадових осіб, політиків РФ, зокрема Олексія Дюміна, колишнього охоронця президента Росії Володимира Путіна та нинішнього губернатора Тульської області, а також директорів компаній, свідчать документи. Списки можуть змінитися до того, як їх узгодять країни-члени.