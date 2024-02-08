У Дрогобичі є влучання в промисловий об'єкт
У Дрогобичі є влучання в промисловий об'єкт
У Києві уламки пошкодили багатоповерхівку, є загиблі і 40 поранених (оновлено)
У Києві уламки пошкодили багатоповерхівку, є загиблі і 40 поранених (оновлено)
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
З Парижа з любов'ю. Франція нарощує допомогу Україні
З Парижа з любов'ю. Франція нарощує допомогу Україні
Росія здійснила масований запуск ракет, вибухи лунали у п'яти областях (оновлено)
Росія здійснила масований запуск ракет, вибухи лунали у п'яти областях (оновлено)
Мобілізація як іспит на виживання
Мобілізація як іспит на виживання
Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про мобілізацію
Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про мобілізацію
Рада завтра розгляне новий законопроєкт про мобілізацію
Рада завтра розгляне новий законопроєкт про мобілізацію
ГоловнаСуспільствоВійна

У “Дії” з’явилась нова послуга: мапа укриттів і можливість повідомити, якщо воно зачинене

Глава Мінцифри запевняє, що місцева влада відреагує і розв’яже проблему, якщо щодо певного укриття будуть негативні відгуки чи воно виявиться зачиненим.

У “Дії” з’явилась нова послуга: мапа укриттів і можливість повідомити, якщо воно зачинене
Фото: delfi.lt

У “Дії” з’явилась нова послуга: мапа укриттів і можливість повідомити, якщо воно зачинене, повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров. 

“Розширюємо функціонал Дії. Тепер у застосунку в сервісі «Незламність» можна знайти інтерактивну мапу з найближчим укриттям і повідомити, якщо воно зачинене, оцінити його, залишити відгук. Відгуки передають до органів місцевого самоврядування. Якщо щодо певного укриття будуть негативні відгуки чи воно зачинене, місцева влада відреагує і розв’яже проблему”, – йдеться в повідомленні.

Також у Дії можна буде дізнатися про:

  • рейтинг укриття 
  • адресу
  • скільки людей уміщує
  • доступ до укриття
  • вид 
  • фото 

Також до укриття можна прокласти маршрут і ділитися із близькими. Ще можна  завантажити укриття свого регіону – на випадок, якщо не буде інтернету. 

Укриття в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях недоступні в “Дії” з міркувань безпеки. Адреси можна дізнатися у місцевої влади.

 

Нещодавно міністр освіти Оксен Лісовий заявив, що 88% українських шкіл уже мають облаштовані укриття. Цьогоріч на реконструкцію і модернізацію у бюджеті заклали 2,5 млрд грн.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies