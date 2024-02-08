Глава Мінцифри запевняє, що місцева влада відреагує і розв’яже проблему, якщо щодо певного укриття будуть негативні відгуки чи воно виявиться зачиненим.

У “Дії” з’явилась нова послуга: мапа укриттів і можливість повідомити, якщо воно зачинене, повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

“Розширюємо функціонал Дії. Тепер у застосунку в сервісі «Незламність» можна знайти інтерактивну мапу з найближчим укриттям і повідомити, якщо воно зачинене, оцінити його, залишити відгук. Відгуки передають до органів місцевого самоврядування. Якщо щодо певного укриття будуть негативні відгуки чи воно зачинене, місцева влада відреагує і розв’яже проблему”, – йдеться в повідомленні.

Також у Дії можна буде дізнатися про:

рейтинг укриття

адресу

скільки людей уміщує

доступ до укриття

вид

фото

Також до укриття можна прокласти маршрут і ділитися із близькими. Ще можна завантажити укриття свого регіону – на випадок, якщо не буде інтернету.

Укриття в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях недоступні в “Дії” з міркувань безпеки. Адреси можна дізнатися у місцевої влади.

Нещодавно міністр освіти Оксен Лісовий заявив, що 88% українських шкіл уже мають облаштовані укриття. Цьогоріч на реконструкцію і модернізацію у бюджеті заклали 2,5 млрд грн.