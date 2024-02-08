​Минулого року у Польщі українці оформили близько 205 тис закордонних паспортів, – МВС

У Польщі працює найбільша кількість закордонних підрозділів ДП "Документ". Минулого року у Варшаві, Вроцлаві, Ґданську та Кракові українці оформили майже 80 тис ID карток та близько 205 тис закордонних паспортів.

Такі дані озвучили на онлайн-зустрічі мністра внутрішніх справ України Ігора Клименка і очільника польського МВС Марчіна Кєрвінського.

Також міністри обговорили ситуацію на польсько-українському кордоні.

"Під особливою увагою – безпека та спокій на спільному кордоні. Акцентував на нашій відкритості до діалогу для вирішення будь-яких проблемних ситуацій, у тому числі, на пунктах пропуску", – зазначив Клименко.

Він додав, що Польща також вже передала майже 300 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

"Дякую пану Кєрвінському та Уряду Польщі. Ваша підтримка важлива для України", – зазначив очільник українського МВС.