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​Минулого року у Польщі українці оформили близько 205 тис закордонних паспортів, – МВС

У Польщі працює найбільша кількість закордонних підрозділів ДП "Документ".

​Минулого року у Польщі українці оформили близько 205 тис закордонних паспортів, – МВС
Міністри МВС УКраїни і Польщі провели онлайн-зустріч
Фото: МВС

У Польщі працює найбільша кількість закордонних підрозділів ДП "Документ". Минулого року у Варшаві, Вроцлаві, Ґданську та Кракові українці оформили майже 80 тис ID карток та близько 205 тис закордонних паспортів. 

Такі дані озвучили на онлайн-зустрічі мністра внутрішніх справ України Ігора Клименка і очільника польського МВС Марчіна Кєрвінського. 

Також міністри обговорили ситуацію на польсько-українському кордоні. 

"Під особливою увагою – безпека та спокій на спільному кордоні. Акцентував на нашій відкритості до діалогу для вирішення будь-яких проблемних ситуацій, у тому числі, на пунктах пропуску", – зазначив Клименко. 

Він додав, що Польща також вже передала майже 300 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

"Дякую пану Кєрвінському та Уряду Польщі. Ваша підтримка важлива для України", – зазначив очільник українського МВС. 

  • Нещодавно стало відомо, що уряд Польщі планує продовжити термін легального перебування українських біженців на території країни до 30 червня поточного року. Далі термін дії закону переглянуть та внесуть зміни. 
  • Механізм тимчасового захисту, запущений виконавчим рішенням Ради ЄС у березні 2022, спочатку на один рік, продовжили ще на один рік – до 4 березня 2025.
  • Уряд Польщі призначить уповноваженого з питань відбудови України. Як зазначив Туск, уряд призначить Павла Коваля. "Ми хочемо дуже активно брати участь не лише у допомозі Україні у війні з Росією, а й також у відбудові", – зазначив Туск.
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