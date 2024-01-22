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Польський уряд призначить уповноваженого з питань відбудови України

Прем'єр Польщі анонсував інвестиції у компанії, які посилюватимуть оборонний потенціал України, Польщі та Європи.

Польський уряд призначить уповноваженого з питань відбудови України
прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск
Фото: ОПУ

Уряд Польщі призначить уповноваженого з питань відбудови України.

Про це повідомив прем'єр Польщі Дональд Туск на спільній пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським.

"До моєї делегації входить також пан Павло Коваль, якого уряд призначить уповноваженим із питань відбудови України. Ми хочемо дуже активно брати участь не лише у допомозі Україні у війні з Росією, а й також у відбудові, – сказав Туск.

Прем'єр подякував Зеленському за те, що Польщу і польський бізнес вітають у спільних проєктах в Україні.

Туск анонсував інвестиції у компанії в Польщі та Україні, які "будуть працювати над підвищенням оборонного потенціалу України, Польщі і Європи".

Польський прем'єр додав, що "найближчі місяці та роки стануть воєнним і логістичним випоробуванням для всього вільного світу".

  • Дональд Туск нині перебуває з візитом у Києві.
  • За підсумками переговорів з Володимиром Зеленським стало відомо, що Україна отримає новий оборонний пакет.
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