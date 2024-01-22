Новим президентом ПАРЄ обрали грецького політика Теодороса Руссопулоса

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) обрала грецького політика Теодороса Руссопулоса своїм новим президентом.
Про це повідомила член постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Євгенія Кравчук.
"Січнева сесія ПАРЄ офіційно стартувала. І вже перші новини: Теодорос Руссопулос - новий президент Парламентської асамблеї Ради Європи... Він був єдиним кандидатом", - написала Кравчук у фейсбуці.
Вона зазначила, що раніше грецький політик Теодорос Руссопулос був віцепрезидентом групи EPP і головою комітету ПАРЄ з питань міграції, біженців та переміщених осіб.
"Новий президент ПАРЄ займає чітку позицію на підтримку України. Про це свідчать його голоси в рамках асамблеї на засудження російської агресії, а також його участь в Ad hoc комітеті зі становища дітей України, засідання якого відбулося в грудні минулого року в Парижі", - додала Кравчук.
- Сьогодні, 22 січня у Страсбурзі розпочалася зимова сесія ПАРЄ. Українська делегація подала запит на проведення дебатів за терміновою процедурою щодо становища дітей в Україні. Попередньо вони мають відбутися у четвер.
- У листопаді минулого року бюро ПАРЄ схвалило склад спеціального комітету, що вивчатиме порушення окупантами прав українських дітей. А навесні цього року ПАРЄ визнала геноцидом депортацію українських дітей на територію Росії.