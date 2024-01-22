Під час атаки над Азовським морем загинув командир російського літака Іл-22
Під час атаки над Азовським морем загинув командир російського літака Іл-22
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
NBC: Радники Байдена попередили лідерів Конгресу, що Росія невдовзі зможе перемогти у війні без допомоги від США
NBC: Радники Байдена попередили лідерів Конгресу, що Росія невдовзі зможе перемогти у війні без допомоги від США
У ЗСУ пояснили ситуацію щодо захоплення росіянами села Крохмального на Харківщині
У ЗСУ пояснили ситуацію щодо захоплення росіянами села Крохмального на Харківщині
Російський завод "Новатек" припинив роботу після української атаки (оновлено)
Російський завод "Новатек" припинив роботу після української атаки (оновлено)
Уночі згорів заміський будинок бізнесмена Мазепи (додано відео)
Уночі згорів заміський будинок бізнесмена Мазепи (додано відео)
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Трамп закликав спікера Палати представників Джонсона протидіяти компромісу по допомозі Україні
Трамп закликав спікера Палати представників Джонсона протидіяти компромісу по допомозі Україні
"Це питання справедливості", – Зеленський про мобілізацію
"Це питання справедливості", – Зеленський про мобілізацію
ГоловнаСвіт

Новим президентом ПАРЄ обрали грецького політика Теодороса Руссопулоса

Він займає чітку позицію на підтримку України.

Теодорос Руссопулос
Фото: APA
Теодорос Руссопулос

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) обрала грецького політика Теодороса Руссопулоса своїм новим президентом.

Про це повідомила член постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Євгенія Кравчук.

"Січнева сесія ПАРЄ офіційно стартувала. І вже перші новини: Теодорос Руссопулос - новий президент Парламентської асамблеї Ради Європи... Він був єдиним кандидатом", - написала Кравчук у фейсбуці.

Вона зазначила, що раніше грецький політик Теодорос Руссопулос був віцепрезидентом групи EPP і головою комітету ПАРЄ з питань міграції, біженців та переміщених осіб.

"Новий президент ПАРЄ займає чітку позицію на підтримку України. Про це свідчать його голоси в рамках асамблеї на засудження російської агресії, а також його участь в Ad hoc комітеті зі становища дітей України, засідання якого відбулося в грудні минулого року в Парижі", - додала Кравчук.

  • Сьогодні, 22 січня у Страсбурзі розпочалася зимова сесія ПАРЄ. Українська делегація подала запит на проведення дебатів за терміновою процедурою щодо становища дітей в Україні. Попередньо вони мають відбутися у четвер.
  • У листопаді минулого року бюро ПАРЄ схвалило склад спеціального комітету, що вивчатиме порушення окупантами прав українських дітей. А навесні цього року ПАРЄ визнала геноцидом депортацію українських дітей на територію Росії.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies