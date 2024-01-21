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Адміністрація Байдена розробляє плани тривалої військової кампанії проти хуситів, − Washington Post

Білий дім на тижні зібрав високопосадовців, щоб обговорити варіанти подальшої реакції адміністрації на атаки бойовиків.

Адміністрація Байдена розробляє плани тривалої військової кампанії проти хуситів, − Washington Post
Фото: EPA/UPG

Адміністрація президента США Джо Байдена розробляє плани тривалої військової кампанії проти хуситів у Ємені після того, як 10 днів атак ударів не змогли зупинити атаки угруповання на судна у Червоному морі.

Про це пише Washington Post.

Білий дім на тижні зібрав високопосадовців, щоб обговорити варіанти подальшої реакції адміністрації на атаки бойовиків, яких підтримує Іран. Вчора Центральне командування США оголосило про удар по протикорабельній ракеті, яку підготували до запуску.

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Представники адміністрації зазначають, що у планах підірвати військовий потенціал хуситів у Ємені настільки, щоб обмежити їх здатність націлюватися на кораблі у Червоному морі та Аденській затоці або, щонайменше забезпечити,  аби судноплавні компанії відновили проходження суден водними шляхами регіону.

“Ми чітко розуміємо, хто такі хусити та їхній світогляд. Тож ми не впевнені, що вони зупиняться негайно, але ми, безперечно, намагаємося послабити та знищити їхні можливості”, − заявив високопосадовець.

Цього тижня Байден визнав, що удари наразі не знеохотили лідерів хуситів, які пообіцяли помститися Сполученим Штатам і Великобританії. “Вони зупиняють хуситів? Ні. Вони (удари, - ред.) продовжуватимуться? Так”, − сказав президент.

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