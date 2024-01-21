Адміністрація Байдена розробляє плани тривалої військової кампанії проти хуситів, − Washington Post

Адміністрація президента США Джо Байдена розробляє плани тривалої військової кампанії проти хуситів у Ємені після того, як 10 днів атак ударів не змогли зупинити атаки угруповання на судна у Червоному морі.
Про це пише Washington Post.
Білий дім на тижні зібрав високопосадовців, щоб обговорити варіанти подальшої реакції адміністрації на атаки бойовиків, яких підтримує Іран. Вчора Центральне командування США оголосило про удар по протикорабельній ракеті, яку підготували до запуску.
Представники адміністрації зазначають, що у планах підірвати військовий потенціал хуситів у Ємені настільки, щоб обмежити їх здатність націлюватися на кораблі у Червоному морі та Аденській затоці або, щонайменше забезпечити, аби судноплавні компанії відновили проходження суден водними шляхами регіону.
“Ми чітко розуміємо, хто такі хусити та їхній світогляд. Тож ми не впевнені, що вони зупиняться негайно, але ми, безперечно, намагаємося послабити та знищити їхні можливості”, − заявив високопосадовець.
Цього тижня Байден визнав, що удари наразі не знеохотили лідерів хуситів, які пообіцяли помститися Сполученим Штатам і Великобританії. “Вони зупиняють хуситів? Ні. Вони (удари, - ред.) продовжуватимуться? Так”, − сказав президент.
- Хусити є одним з кількох угруповань в об’єднаній з Іраном "Осі опору", які атакували ізраїльські та американські цілі після того, як їхній палестинський союзник ХАМАС напав на Ізраїль. Хуситські удари загрожують торговельним суднам, що може позначитися на всьому світі.
- США цього тижня визнали хуситів глобальною терористичною групою. Статус набуде чинності через 30 днів, і ця затримка, як сподівається адміністрація, мінімізує вплив на потік допомоги та комерційних товарів для цивільного населення Ємену. Вашингтон також натякнув, що може переглянути статус терористів, якщо хусити перестануть атакувати.
- Докладно про боротьбу з єменськими бойовиками читайте в матеріалах: "Удари по Ємену. Як "вісь зла" розпорошує ресурси США" та "Навіщо США і Британія б’ють по Ємену та як це вплине на Україну" на LB.