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В Іраку базу США обстріляли ракетами, є поранені серед американських військових, – Reuters

Від початку війни між Ізраїлем та ХАМАС американські військові щонайменше 58 разів піддавалися атакам в Іраку та ще 83 рази в Сирії з боку підтримуваних Іраном бойовиків.

В Іраку базу США обстріляли ракетами, є поранені серед американських військових, – Reuters
Ілюстративне фото: американські військові у Іраку
Фото: EPA/UPG

Американські військові отримали незначні поранення, а співробітник сил безпеки Іраку був важко поранений під час нападу на іракську авіабазу Айн аль-Асад у суботу, повідомляє Reuters із посиланням на американського чиновника.

Чиновник, який говорив на умовах анонімності, сказав, що початкові повідомлення вказують на те, що база була вражена балістичними ракетами. Встановлення триває.

Два джерела безпеки в Іраку та одне джерело в уряді заявили, що база була вражена кількома ракетами, випущеними зсередини Іраку.

Другий офіційний представник США заявив, що атаку здійснили бойовики з Іраку.

Відтоді, як у жовтні почалася війна Ізраїлю та ХАМАС, американські військові щонайменше 58 разів піддавалися атакам в Іраку та ще 83 рази в Сирії з боку підтримуваних Іраном бойовиків, як правило, з використанням ракет і односторонніх ударних безпілотників.

США мають 900 військовослужбовців у Сирії та 2500 в Іраку, які виконують місію з консультування та допомоги місцевим силам, які намагаються запобігти відродженню Ісламської держави, яка у 2014 році захопила значні частини обох країн, перш ніж зазнати поразки.

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