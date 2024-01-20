ЗМІ: Президенти Ірану і Росії їдуть до Ердогана

Іран і Туреччина мають підписати десять угод.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган готується найближчим часом до двох візитів іноземних делегацій - з Ірану й Росії, передає Türkiye.

24 січня Анкару відвідає президент Ірану Ібрагім Раїсі, який відклав свій візит через теракт у місті Керман.

Візит Раїсі є важливим етапом у продовженні діалогу між Іраном і Туреччиною. Президенти говоритимуть, зокрема, про боротьбу з терористичними організаціями, порушать питання "Робочої партії Курдистану" і її поширення в Ірані.

В межах візиту іранського президента Туреччина очікує підписати десять угод у сферах культури, науки, ЗМІ, внутрішніх справ, транспорту, торгівлі й економіки.

Путін приїде до Туреччини 12 лютого.