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США знищили три протикорабельні ракети хуситів

Центральне командування США підтвердило інформацію про знищення ракет хуситів.

США знищили три протикорабельні ракети хуситів
Есмінець ВМС США USS Bulkeley пришвартований у доку Рота, Кадіс, Іспанія, 17 серпня 2022 р.
Фото: EPA/UPG

Центральне командування заявило, що знищило трипротикорабельні ракети хуситів у Червоному морі.

Інформація з'явилася на сторінці Центрального командування США у мережі "Х".

Згідно з повідомленням, сили Центрального командування США завдали ударів 19 січня приблизно о 17:45 за київським часом.

У заяві ідеться, що американські сили завдали удару та знищили ракети в межах самооборони, адже ці дії зроблять міжнародні води безпечними для кораблів ВМС США та торгових суден.

"19 січня приблизно о 18:45 год. сили Центрального командування США завдали ударів по трьом протикорабельним ракетам хуситів, які були були готові до запуску та спрямовані в південну частину Червоного моря. Збройні сили США ідентифікували ракети в районах Ємену, які контролюють хусити, і визначили, що ракети становлять загрозу для торговельних суден і кораблів ВМС США в регіоні", — ідеться у заяві. 

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