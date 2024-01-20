США знищили три протикорабельні ракети хуситів

Центральне командування заявило, що знищило трипротикорабельні ракети хуситів у Червоному морі.
Інформація з'явилася на сторінці Центрального командування США у мережі "Х".
Згідно з повідомленням, сили Центрального командування США завдали ударів 19 січня приблизно о 17:45 за київським часом.
У заяві ідеться, що американські сили завдали удару та знищили ракети в межах самооборони, адже ці дії зроблять міжнародні води безпечними для кораблів ВМС США та торгових суден.
"19 січня приблизно о 18:45 год. сили Центрального командування США завдали ударів по трьом протикорабельним ракетам хуситів, які були були готові до запуску та спрямовані в південну частину Червоного моря. Збройні сили США ідентифікували ракети в районах Ємену, які контролюють хусити, і визначили, що ракети становлять загрозу для торговельних суден і кораблів ВМС США в регіоні", — ідеться у заяві.
- Хусити є одним з кількох угруповань в об’єднаній з Іраном "Осі опору", які атакували ізраїльські та американські цілі після того, як їхній палестинський союзник ХАМАС напав на Ізраїль. Хуситські удари загрожують торговельним суднам, що може позначитися на всьому світі. Докладно про боротьбу з єменськими бойовиками читайте в матеріалах: "Удари по Ємену. Як "вісь зла" розпорошує ресурси США" та "Навіщо США і Британія б’ють по Ємену та як це вплине на Україну" на LB.