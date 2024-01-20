Очільник столичної підземки про закриті й підтоплені станції, метро на Виноградар і Троєщину, вартість проїзду в метро
Очільник столичної підземки про закриті й підтоплені станції, метро на Виноградар і Троєщину, вартість проїзду в метро
На Одещині працівники ТЦК змушують чоловіка приховувати свідоцтва про народження дітей
На Одещині працівники ТЦК змушують чоловіка приховувати свідоцтва про народження дітей
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Під рідким небом: психоделічна трагікомедія «Бідолашні створіння»
Під рідким небом: психоделічна трагікомедія «Бідолашні створіння»
Бізнесменові Мазепі просять 700 млн гривень застави (уточнено)
Бізнесменові Мазепі просять 700 млн гривень застави (уточнено)
Автобус із "сюрпризом": прикордонники викрили чергову схему для ухилянтів
Автобус із "сюрпризом": прикордонники викрили чергову схему для ухилянтів
Війна в Україні може тривати ще від двох до п'яти років незалежно від нового президента США, – джерела CNN (доповнено)
Війна в Україні може тривати ще від двох до п'яти років незалежно від нового президента США, – джерела CNN (доповнено)
Бізнесмена Мазепу підозрюють у створенні злочинної організації та заволодінні 7 га землі біля Київської ГЕС
Бізнесмена Мазепу підозрюють у створенні злочинної організації та заволодінні 7 га землі біля Київської ГЕС
Трамп закликав спікера Палати представників Джонсона протидіяти компромісу по допомозі Україні
Трамп закликав спікера Палати представників Джонсона протидіяти компромісу по допомозі Україні
ГоловнаСвіт

Румунські фермери припинили блокаду кордону з Україною

Рух вантажівок на ПП "Порубне" розблокований.

Румунські фермери припинили блокаду кордону з Україною
розблокування на Порубному
Фото: ДПСУ

Сьогодні, 20 січня, румунські фермери розблокували рух вантажівок на ще одній ділянці українсько-румунського кордону. 

Про це повідомляє ДПСУ.

За інформацією прикордонників, 20 січня о 00:30 від представників прикордонної поліції Румунії надійшла інформація про припинення блокування протестувальниками руху вантажних транспортних засобів через пункт пропуску "Порубне-Сірет".

Прикордонники наголошують, що оформлення всіх категорій транспортних засобів як на в’їзд, так і на виїзд з України здійснюється встановленим порядком.

Для вантажівок продовжує діяти електронна черга.

ПП "Вікову-де-Сус" румунські фермери почали блокувати ще 15 січня. Раніше часткове блокування руху для вантажівок на напрямку пунктів пропуску "Сірет-Порубне" також відбувалося 13 та 14 січня, яке розпочиналося вдень і завершувалося ввечері.Вчора, 18 січня румунська сторона поінформувала, що перед міжнародним пунктом пропуску "Халмеу-Дякове" фермери перекрили рух вантажних транспортних засобів. Блокування здійснюється великою сільськогосподарською технікою.16 січня між Міністерством сільського господарства Румунії та представниками великих сільгоспорганізацій досягнуто угоди, в результаті якої задоволено кілька вимог фермерів, які 6 днів протестували та блокували кордон з Україною.19 січня румунські протестувальники припинили блокаду КПП "Вікову-де-Сус".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies