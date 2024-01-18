Пункт пропуску "Халмеу-Дякове" заблоковано технікою румунських фермерів

Румунська сторона поінформувала, що перед міжнародним пунктом пропуску "Халмеу-Дякове" фермери перекрили рух вантажних транспортних засобів.

Про це повідомила Державна митна служба України.

Блокування здійснюється великою сільськогосподарською технікою.

"Рух на виїзд з України вантажівок тимчасово призупинено з метою недопущення блокування проїзду легкових авто. Терміни проведення блокування наразі не відомі", - йдеться в повідомленні.

Зараз на виїзд з України очікують близько 10 вантажівок, а в єЧерзі – 607 т/з. За минулу добу оформлено та пропущено: на виїзд з України – 138 т/з, на в’їзд – 105 т/з.

Раніше тако повідомлялося, що румунські фермери, попри угоди з урядом, продовжують часткове блокування руху вантажівок біля пунктів пропуску на кордоні з Україною "Сірет" та "Вікову-де-Сус".