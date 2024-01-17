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Попри угоду з урядом, румунські фермери продовжують блокаду двох пунктів пропуску на кородні з Україною

Коли блокування припиниться українські прикордонники наразі не знають.

Попри угоду з урядом, румунські фермери продовжують блокаду двох пунктів пропуску на кородні з Україною
Фото: ukrinform.ua

Румунські фермери, попри угоди з урядом,продовжують часткове блокування руху вантажівок біля пунктів пропуску на кордоні з Україною "Сірет" та "Вікову-де-Сус".

Про це повідомив помічник начальника Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднєв, пише Укрінформ.

"Біля пункту пропуску "Сірет", що навпроти нашого переходу "Порубне", блокування вантажівок триває уже третю добу поспіль. Але буквально годинку тому з румунського боку пропустили до нас першу партію із 10 вантажних автомобілів. На виїзд з України поки вантажівки не оформляють через блокування", — каже Заруднєв.

У "живій" черзі на виїзд з України біля пункту пропуску "Красноїльськ" стоїть близько 60 вантажних автомобілів. Водночас в електронній черзі на виїзд з України через пункт пропуску "Порубне" вже зареєструвалися понад 1100 вантажівок.

Учора між Міністерством сільського господарства Румунії та представниками великих сільгоспорганізацій досягнуто угоди, в результаті якої задоволено кілька вимог фермерів, які 6 днів протестували та блокували кордон з Україною.

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