Саудівська Аравія з умовою готова визнати Ізраїль, аби запобігти поширенню конфлікту у регіоні, − МЗС країни

Саудівська Аравія “дуже стурбована” безпекою на Близькому Сході, оскільки наслідки війни Ізраїлю та ХАМАСу поширюються у регіоні. Аби уникнути цього, Ріяд готовий з умовою визнати Ізраїль, пише Bloomberg.
Міністр закордонних справ Саудівської Аравії, принц Фейсал ібн Фархан на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявив, що в Газі необхідно припинити вогонь, аби допомогти вирішити центральний конфлікт.
Він додає, що міжнародні сили повинні застосувати дипломатичні засоби, щоб припинити атаки хуситів на кораблі у Червоному морі.
“Ми неймовірно стурбовані регіональною безпекою. Свобода судноплавства в Червоному морі впливає на всіх нас. Ми вважаємо, що пріоритетом має бути деескалація − деескалація в Червоному морі та в усьому регіоні. Частково йдеться про забезпечення взаємодії з усіма зацікавленими сторонами”, − заявив Фейсал.
Міністр заявив, що королівство готове офіційно визнати Ізраїль, попри війну проти ХАМАСу, але тільки якщо Єрусалим зробить кроки до розв'язання проблеми двох держав із палестинцями.
“Світ і безпека Ізраїлю тісно пов'язані зі миром та безпекою палестинців. Ми погоджуємося з тим, що регіональний мир включає мир з Ізраїлем. Але це може статися лише через палестинську державу”, − сказав він.
- З середини листопада хусити почала атакувати комерційні судна на півдні Червоного моря. Єменське угруповання, яке підтримує Іран, запускає по кораблях ракети та безпілотники – у межах кампанії, яка, за її словами, ведеться на підтримку ХАМАСу.
- Минулими вихідними, після того як хусиити ігнорували неодноразові попередження припинити напади, США та Велика Британія запустили ракети по цілях бойовиків у Ємені.
- Угруповання після цього заявило, що вони посилить агресію, доки Ізраїль не вийде зі Смуги Гази. У середу, зокрема, вони вдарили по грецькому балкеру, а кілька днів тому хусити поцілили протикорабельною ракетою по американському балкеру Gibraltar Eagle.
- Саудівська Аравія, найбільший у світі експортер нафти, межує з Єменом і вже більше року намагається досягти мирної угоди з хуситами, щоб покласти край довготривалій громадянській війні. Саудівські кораблі не стали жертвами атак, але уряди та судноплавні компанії все частіше уникають Червоного моря, що викликає побоювання щодо подальшого зростання світових транспортних витрат.