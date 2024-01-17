Саудівська Аравія з умовою готова визнати Ізраїль, аби запобігти поширенню конфлікту у регіоні, − МЗС країни

Це станеться за умови, що Єрусалим зробить кроки до "розв'язання проблеми двох держав із палестинцями".

Саудівська Аравія “дуже стурбована” безпекою на Близькому Сході, оскільки наслідки війни Ізраїлю та ХАМАСу поширюються у регіоні. Аби уникнути цього, Ріяд готовий з умовою визнати Ізраїль, пише Bloomberg.

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії, принц Фейсал ібн Фархан на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявив, що в Газі необхідно припинити вогонь, аби допомогти вирішити центральний конфлікт.

Він додає, що міжнародні сили повинні застосувати дипломатичні засоби, щоб припинити атаки хуситів на кораблі у Червоному морі.

“Ми неймовірно стурбовані регіональною безпекою. Свобода судноплавства в Червоному морі впливає на всіх нас. Ми вважаємо, що пріоритетом має бути деескалація − деескалація в Червоному морі та в усьому регіоні. Частково йдеться про забезпечення взаємодії з усіма зацікавленими сторонами”, − заявив Фейсал.

Міністр заявив, що королівство готове офіційно визнати Ізраїль, попри війну проти ХАМАСу, але тільки якщо Єрусалим зробить кроки до розв'язання проблеми двох держав із палестинцями.

“Світ і безпека Ізраїлю тісно пов'язані зі миром та безпекою палестинців. Ми погоджуємося з тим, що регіональний мир включає мир з Ізраїлем. Але це може статися лише через палестинську державу”, − сказав він.