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Блінкен: Росія продовжує зазнавати стратегічної поразки в Україні

Держсекретар наголосив, що якщо дати Путіну перемогти, то наступними після України будуть країни НАТО, а це призведе до відкритого конфлікту. 

Блінкен: Росія продовжує зазнавати стратегічної поразки в Україні
Державний секретар США Ентоні Блінкен виступає з заключною промовою після засідання Ради Україна-НАТО,Брюссель
Фото: EPA/UPG

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що якщо президента РФ Володимира Путіна не зупинити, то після України він піде на країни НАТО. Про це пише "Голос Америки".

Окрім того, інші потенційні країни-агресори зроблять висновки з перемоги Путіна. Це загрожує втягуванням США в прямий конфлікт.

"І, звісно, якщо він нападе на країну НАТО, ми будемо зобов'язані допомогти їй відповідно до статті 5 угоди про НАТО", – сказав Блінкен. 

Він заявив, що США хочуть зробити все, аби цього не сталося. Держсекретар підкреслив важливість схвалення Конгресом пакету фінансування, що включає допомогу Україні.

"Це не вічна війна, і для нас це не вічні витрати. Навіть зараз, коли ми допомагаємо Україні захищати себе, співпрацюючи з десятками інших країн, ми працюємо над тим, аби Україна могла твердо стояти на ногах у військовому, економічному і демократичному плані", – сказав він. 

Блінкен додав, що "просто зараз Росія продовжує зазнавати стратегічної поразки в Україні", і США "зацікавлені, щоб це продовжувалося". 

Американська допомога України: що з нею зараз відбувається?

  • Про те, що гроші на допомогу українцям, як і час для цього, закінчуються, Білий дім попередив Конгрес ще на початку грудня.
  • З кінця 2023 законопроєкт, що включає надання Україні $60 млрд безпекової допомоги, "підвішений". Документ, окрім допомоги Україні та Ізраїлю, містить норми про посилення безпеки власного кордону з Мексикою, і саме ця частина викликала суперечки між республіканцями і демократами. Перші наполягають, що норми мають бути настільки жорсткими, що на це не погоджуються другі.
  • На святкові канікули Конгрес пішов без ухвалення цього законопроєкту і станом на зараз адміністрації президента США не вдалося досягти консенсусу з Палатою представників щодо кордону. Адміністрація Байдена сигналізувала, що готова на поступки. 
  • Останній поки що пакет допомоги американці надали українцям 27 грудня. До допомоги вартістю в 250 млн доларів, серед іншого, увійшли засоби ППО. 
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