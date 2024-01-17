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Поки в Україні тривають інтенсивні бої, у Росії немає ресурсів нападати на інші країни, - Міноборони Литви

Литовське оборонне відомство прокоментувало матеріал Bild про можливі провокації РФ на східному фланзі НАТО.

Поки в Україні тривають інтенсивні бої, у Росії немає ресурсів нападати на інші країни, - Міноборони Литви
Міноборони Литви
Фото: DELFI / Karolina Pansevič

Поки в Україні продовжуються інтенсивні бої, Росія не має ресурсів на відкриття другого фронту.

Про це повідомило Міністерство оборони Литви, коментуючи матеріал Bild про те, що збройні сили Німеччини готуються до російських провокацій на східному фланзі НАТО, пише Delfi.

"Поки не завершилися бої в Україні, важко припускати, що Росія перерозподілить пріоритети та почне згуртовувати сили в інших напрямках. Для цього розроблено плани щодо розширення інфраструктури та військових частин, проводять інфраструктурні зміни, ділять сфери командування", - йдеться у коментарі.

Зазначається, що Росія зберігає значні потужності та постійно їх поповнює біля лінії фронту в Україні.

"Пріоритет РФ на даний момент - не програти у війні з Україною, вона спрямовує на це певні ресурси", - зазначили в Міноборони.

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