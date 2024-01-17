Поки в Україні тривають інтенсивні бої, у Росії немає ресурсів нападати на інші країни, - Міноборони Литви

Поки в Україні продовжуються інтенсивні бої, Росія не має ресурсів на відкриття другого фронту.
Про це повідомило Міністерство оборони Литви, коментуючи матеріал Bild про те, що збройні сили Німеччини готуються до російських провокацій на східному фланзі НАТО, пише Delfi.
"Поки не завершилися бої в Україні, важко припускати, що Росія перерозподілить пріоритети та почне згуртовувати сили в інших напрямках. Для цього розроблено плани щодо розширення інфраструктури та військових частин, проводять інфраструктурні зміни, ділять сфери командування", - йдеться у коментарі.
Зазначається, що Росія зберігає значні потужності та постійно їх поповнює біля лінії фронту в Україні.
"Пріоритет РФ на даний момент - не програти у війні з Україною, вона спрямовує на це певні ресурси", - зазначили в Міноборони.
Що передувало
- Днями видання Bild повідомило, що Міністерство оборони Німеччини розглядає можливий сценарій, за якого Росія атакує східний фланг НАТО в 2025 році. Події, що описуються у сценарії, розпочинаються у лютому 2024 року. Згідно зі сценарієм, у липні почнеться "спочатку прихований, а потім все більш відкритий напад Росії на Захід". Йдеться про кібератаки та "інші форми гібридної війни", в основному в країнах Балтії, які призводитимуть до "нових криз".
- Міністр закордонних справ Латвії Кріш’яніс Каріньш закликав Захід розробити довгострокову стратегію стримування Росії, оскільки Москва шукатиме нові цілі для агресії, незалежно від результату повномасштабної війни проти України. Каріньш зазначив, що Росія має імперіалістичну ідеологію, тому загроза з боку Москви збережеться, навіть якщо Україна вийде на кордони 1991 року.
- Постійний представник Росії при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов наприкінці минулого року заявив, що Фінляндія “першою постраждає” у разі ескалації з НАТО".
- Водночас, президент Литви вважає ймовірність нападу РФ на країни НАТО невеликою.
- Під час зустрічі в Москві ще в березні 2023 року Путін сказав китайському лідеру Сі Цзіньпіну, що Росія “воюватиме [щонайменше] п’ять років” в Україні.