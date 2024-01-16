Зеленський зустрівся в Давосі з королем та прем’єр-міністром Бельгії

Президент України Володимир Зеленський провів у Давосі зустріч із королем Бельгії Філіпом I та прем’єр-міністром країни Александром Де Кроо.
Про це повідомила пресслужба президента України Володимира Зеленського.
“Співрозмовники обговорили пріоритети головування Бельгії в Раді Європейського Союзу, передусім у контексті наближення України до фактичного початку переговорного процесу щодо вступу до ЄС”, - йдеться у повідомленні.
Володимир Зеленський подякував за вагому оборонну підтримку України з боку Бельгії, зокрема за рішення надати Україні винищувачі F-16, підготовку бельгійськими фахівцями українських пілотів, та нещодавній 15-й пакет оборонної допомоги.
Крім того, президент високо оцінив лідерську роль Бельгії у створенні Фонду для підтримки України обсягом 1,7 млрд євро. Цей фонд буде наповнюватись з оподаткування прибутків від заморожених російських активів.
Також сторони обговорили участь Бельгії в імплементації пунктів Української формули миру.
- Президент Володимир Зеленський виступив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Промова була присвячена боротьбі з російським нападом та об'єднанню зусиль країн, аби запобігти катастрофі.
- Президент Володимир Зеленський зустрівся з американським державним секретарем Ентоні Блінкеном на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
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Раніше президент України зустрівся в Давосі із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, із яким теж говорив про оборонні потреби. Для Зеленського це перша за час повномасштабного вторгнення поїздка на форум. Окрім політичних кіл, президент мав зустрічі із представниками великого бізнесу.
- Ізраїль вперше взяв участь в обговоренні української формули миру на зустрічі радників із питань національної безпеки і зовнішньої політики країн 14 січня у Давосі.