Зеленський зустрівся в Давосі з королем та прем’єр-міністром Бельгії

Співрозмовники обговорили, зокрема, наближення України до фактичного початку переговорного процесу щодо вступу до ЄС.

Президент України Володимир Зеленський провів у Давосі зустріч із королем Бельгії Філіпом I та прем’єр-міністром країни Александром Де Кроо.

Про це повідомила пресслужба президента України Володимира Зеленського.

“Співрозмовники обговорили пріоритети головування Бельгії в Раді Європейського Союзу, передусім у контексті наближення України до фактичного початку переговорного процесу щодо вступу до ЄС”, - йдеться у повідомленні.

Володимир Зеленський подякував за вагому оборонну підтримку України з боку Бельгії, зокрема за рішення надати Україні винищувачі F-16, підготовку бельгійськими фахівцями українських пілотів, та нещодавній 15-й пакет оборонної допомоги.

Крім того, президент високо оцінив лідерську роль Бельгії у створенні Фонду для підтримки України обсягом 1,7 млрд євро. Цей фонд буде наповнюватись з оподаткування прибутків від заморожених російських активів.

Також сторони обговорили участь Бельгії в імплементації пунктів Української формули миру.

Президент Володимир Зеленський виступив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Промова була присвячена боротьбі з російським нападом та об'єднанню зусиль країн, аби запобігти катастрофі.

Президент Володимир Зеленський зустрівся з американським державним секретарем Ентоні Блінкеном на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.