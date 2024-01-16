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Зеленський зустрівся в Давосі з королем та прем’єр-міністром Бельгії

Співрозмовники обговорили, зокрема, наближення України до фактичного початку переговорного процесу щодо вступу до ЄС.

Зеленський зустрівся в Давосі з королем та прем’єр-міністром Бельгії
Фото: Пресслужба Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський провів у Давосі зустріч із королем Бельгії Філіпом I та прем’єр-міністром країни Александром Де Кроо.

Про це повідомила пресслужба президента України Володимира Зеленського.

“Співрозмовники обговорили пріоритети головування Бельгії в Раді Європейського Союзу, передусім у контексті наближення України до фактичного початку переговорного процесу щодо вступу до ЄС”, - йдеться у повідомленні.

Володимир Зеленський подякував за вагому оборонну підтримку України з боку Бельгії, зокрема за рішення надати Україні винищувачі F-16, підготовку бельгійськими фахівцями українських пілотів, та нещодавній 15-й пакет оборонної допомоги.

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Крім того, президент високо оцінив лідерську роль Бельгії у створенні Фонду для підтримки України обсягом 1,7 млрд євро. Цей фонд буде наповнюватись з оподаткування прибутків від заморожених російських активів. 

Також сторони обговорили участь Бельгії в імплементації пунктів Української формули миру.

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