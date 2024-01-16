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Зеленський і президентка Єврокомісії домовилися про початок скринінгу українського законодавства

Скринінг мають розпочати якнайшвидше, як тільки до Брюсселя прибуде українська делегація.

Зеленський і президентка Єврокомісії домовилися про початок скринінгу українського законодавства
Урсула фон дер Ляєн і Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн

За словами глави держави, у розмові йшлося про ключові пріоритети відносин між Україною та ЄС на найближчу перспективу.

Зеленський заявив про домовленості щодо аналізу пристосування законодавства України на відповідність до права Європейського Союзу.

"Домовилися про початок скринінгу українського законодавства. Це черговий крок на шляху до відкриття переговорів щодо членства України у Євросоюзі", - зазначив Президент.

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква повідомив, що відповідно до домовленостей, скринінг мають розпочати якнайшвидше, як тільки до Брюсселя прибуде українська делегація, передає "Європейська правда". "Уряд має докласти зусиль, щоби це сталося не пізніше ніж за тиждень", – сказав Жовква.

Урсула фон дер Ляєн на своїй сторінці у соцмережі Х зазначила що Єврокомісія також просуває процес вступу України в ЄС і забезпечує засоби для відновлення, відбудови та реформування нашої держави.

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