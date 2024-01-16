Рада готується розглянути законопроєкт щодо цифровізації армії, однак є зауваження щодо його положень (доповнено)

Він сприятиме швидкому збору військових даних і переведе послуги для військовослужбовців у цифровий формат.

Верховна Рада найближчим часом буде розглядати законопроєкт №10062, який розблоковує цифровізацію української армії. Водночас у нинішньому вигляді законопроєкт має певні ризики, повідомив секретар оборонного комітету Роман Костенко.

Міністерство оборони стверджує, що законопроєкт сприятиме швидкому збору військових даних, а також переведе послуги та процеси для військовослужбовців у зручний цифровий формат. Законопроєкт надає Міністерству оборони можливість посилити кіберзахист та право розміщувати свої ІТ-системи у військових хмарних сховищах країн-членів НАТО.

Він також передбачає удосконалення реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, зокрема, – в частині налагодження взаємодії між реєстрами, використання даних щодо військового обліку тощо.

"Документ також запроваджує можливість створення і використання цифрового військового-облікового документу (сертифікату). Завдяки законопроєкту буде створено реєстр військовослужбовців ЗСУ та Державної служби спеціального транспорту, який дозволить забезпечити надання онлайн-послуг військовослужбовцям", – зазначили в Міноборони.

Також буде створено портал електронних послуг для військовослужбовців та військовозобов’язаних. Наприклад, з’явиться можливість надання статусу УБД онлайн, офлайн та автоматично при наявності необхідних даних в системі.

"Міністерство оборони та Генеральний штаб підтримують законопроєкт. Сподіваємось на позитивне голосування сьогодні депутатами в Верховній Раді", – додали в Міноборони.

Костенко ж вважає, що в поточному вигляді законопроєкт ухвалювати не можна.

"Не можна розміщувати таємну і цілком таємну інформацію на серверах за кордоном! Тим більше системи бойового управління під час війни! Це приклад «простих рішень», що можуть призвести до катастрофічних наслідків, які виправити потім буде неможливо!" – сказав він.

Колишній заступник міністра оборони щодо цифровізації Віталій Дейнега також розкритикував положення законопроєкту щодо закордонних хмар, однак попри це підтримує його ухвалення.

"Законом 10062 ми розписуємось у власній неспроможності захищати державну таємницю без корупції і віддаємо секретні дані у хмари інших держав. Цей закон дійсно суттєво спростить цифровізацію армії. Ми могли б краще, але для цього потрібні трохи складніші рішення. Тому треба голосувати, попри можливі наслідки", – сказав він.