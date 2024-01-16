Німеччина готується до війни з Росією в лютому, - Bild
Німеччина готується до війни з Росією в лютому, - Bild
Третя газова платіжка: за що заплатимо?
Третя газова платіжка: за що заплатимо?
Малюська розповів у Давосі, яким має бути договір, що підтвердить закінчення війни з Росією
Малюська розповів у Давосі, яким має бути договір, що підтвердить закінчення війни з Росією
Національний інтерес VS «овочева фабрика». Чи вдасться державі захистити Китаїв?
Національний інтерес VS «овочева фабрика». Чи вдасться державі захистити Китаїв?
Чи доречно називати Київгуму українським виробником тактичних аптечок і до чого тут Китай
Чи доречно називати Київгуму українським виробником тактичних аптечок і до чого тут Китай
"Ціль знищена, реанімація не допоможе", – Ігнат про збитий Іл-22
"Ціль знищена, реанімація не допоможе", – Ігнат про збитий Іл-22
На Волині бандити “вибивали” гроші з пораненого військового, – СБУ
На Волині бандити “вибивали” гроші з пораненого військового, – СБУ
ЗСУ збили рідкісний російський літак А-50 та підбили Іл-22 (оновлено)
ЗСУ збили рідкісний російський літак А-50 та підбили Іл-22 (оновлено)
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
ГоловнаПолітика

Рада готується розглянути законопроєкт щодо цифровізації армії, однак є зауваження щодо його положень (доповнено)

Він сприятиме швидкому збору військових даних і переведе послуги для військовослужбовців у цифровий формат.

Рада готується розглянути законопроєкт щодо цифровізації армії, однак є зауваження щодо його положень (доповнено)
Ілюстративне фото
Фото: rada.gov.ua

Верховна Рада найближчим часом буде розглядати законопроєкт №10062, який розблоковує цифровізацію української армії. Водночас у нинішньому вигляді законопроєкт має певні ризики, повідомив секретар оборонного комітету Роман Костенко.

Міністерство оборони стверджує, що законопроєкт сприятиме швидкому збору військових даних, а також переведе послуги та процеси для військовослужбовців у зручний цифровий формат. Законопроєкт надає Міністерству оборони можливість посилити кіберзахист та право розміщувати свої ІТ-системи у військових хмарних сховищах країн-членів НАТО.

Він також передбачає удосконалення реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, зокрема, – в частині налагодження взаємодії між реєстрами, використання даних щодо військового обліку тощо.

"Документ також запроваджує можливість створення і використання цифрового військового-облікового документу (сертифікату). Завдяки законопроєкту буде створено реєстр військовослужбовців ЗСУ та Державної служби спеціального транспорту, який дозволить забезпечити надання онлайн-послуг військовослужбовцям", – зазначили в Міноборони.

Також буде створено портал електронних послуг для військовослужбовців та військовозобов’язаних. Наприклад, з’явиться можливість надання статусу УБД онлайн, офлайн та автоматично при наявності необхідних даних в системі.

"Міністерство оборони та Генеральний штаб підтримують законопроєкт. Сподіваємось на позитивне голосування сьогодні депутатами в Верховній Раді", – додали в Міноборони.

Костенко ж вважає, що в поточному вигляді законопроєкт ухвалювати не можна. 

"Не можна розміщувати таємну і цілком таємну інформацію на серверах за кордоном! Тим більше системи бойового управління під час війни! Це приклад «простих рішень», що можуть призвести до катастрофічних наслідків, які виправити потім буде неможливо!" – сказав він.

Колишній заступник міністра оборони щодо цифровізації Віталій Дейнега також розкритикував положення законопроєкту щодо закордонних хмар, однак попри це підтримує його ухвалення.

"Законом 10062 ми розписуємось у власній неспроможності захищати державну таємницю без корупції і віддаємо секретні дані у хмари інших держав. Цей закон дійсно суттєво спростить цифровізацію армії. Ми могли б краще, але для цього потрібні трохи складніші рішення. Тому треба голосувати, попри можливі наслідки", – сказав він.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies