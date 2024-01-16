Низка африканських країн у Давосі виступила з “потужними” меседжами щодо України, – радниця керівника ОП

Зустріч радників з національної безпеки на зустрічі щодо формули миру у Давосі

Старша радниця керівника Офісу президента України Дарія Зарівна вважає, що чергова зустріч радників з національної безпеки, яку ініціювала Україна у Давосі щодо формули миру, була «успішною».

«Я можу порівнювати, це була четверта зустріч. Перша була в Копенгагені, тоді було 16 країн, і кожного разу в нас зростала кількість країн і організацій. Цього разу понад 80, – сказала Зарівна в етері Радіо Свобода з Давосу. – Моє особисте відчуття: ця зустріч була дуже контентно потужною, було багато нових, цікавих напрацювань і звернень. Цього разу була така кількість країн, які хотіли виступити зі своїми зверненнями, що ми вибилися з часу. Не буду називати, але була ціла низка звернень африканських країн із дуже потужними меседжами. Тому я вважаю цю зустріч дуже успішною і найбільш змістовно наповненою й активною».

Деякі представники Глобального Півдня на зустрічі в Давосі щодо формули миру закликали зважати на «занепокоєння Росії», повідомили у понеділок, 15 січня, посадовці Євросоюзу на умовах анонімності.

«Хоча партнери з Глобального Півдня загалом висловили співчуття долі українців і їхнім стражданням, деякі підкреслили необхідність зважати на занепокоєння Росії», – сказано у повідомленні.

Чиновники, втім, не зазначили, хто саме з учасників пропонував враховувати позицію РФ.

Агенція Bloomberg написала, що «зустріч у неділю (14 січня – ред.) закінчилася без чіткого плану, як рухатися далі».

Коментуючи цю оцінку, старша радниця керівника Офісу президента України Дарія Зарівна порадила дочекатися новин зі зборів Всесвітнього економічного форуму.

Раніше організатори Всесвітнього економічного форуму, який відбуватиметься у Давосі (Швейцарія) 15–19 січня, анонсували виступ Володимира Зеленського 16 січня зі спеціальною промовою на панелі «Досягнення безпеки та співробітництва у фрагментованому світі».

Виступ Зеленського призначено 16 січня на 14:15 за місцевим часом (15:15 за Києвом). Синхронний переклад для учасників здійснюватимуть англійською, арабською, іспанською, китайською, німецькою, українською, російською і французькою мовами.

14 січня у швейцарському місті Давос відбулася четверта зустріч радників із питань національної безпеки та політичних радників за участю керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. Участь у заході взяли представники 81 країни та міжнародних організацій. Китай, хоч і отримав запрошення та має велику делегацію у Давосі, проігнорував зустріч.

На засіданні розглянули пʼять пунктів української формули миру, а саме: виведення російських військ, відновлення справедливості, екологічна безпека, недопущення ескалації і повторення війни та підтвердження закінчення війни.