Стефанчук знову відмовляється вносити до порядку денного зняття Безуглої з посади заступниці голови комітету

Спікер парламенту Руслан Стефанчук знову відмовляється ставити в порядок денний постанову про відкликання Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови оборонного комітету.
Про це повідомили народні депутати в соцмережах, зокрема, Ірина Геращенко та Ярослав Железняк.
"Стефанчук відмовляється ставити в порядок денний постанову про відкликання Безуглої з посади заступниці голови комітету нацбезпеки", – повідомила Геращенко.
Мар'яна Безугла і чому ініціювали її відкликання
- Марьяна Безугла публічно критикувала Головкома Валерія Залужного, що своєю чергою викликало обурення суспільства та критику з боку її колег по парламенту. Однак виключити її з комітету пропонували ще до цього. 28 лютого 2023 Федір Веніславський подав проєкт постанови про виключення Безуглої зі складу Комітету нацбезпеки та оборони. Нардеп Веніславський вважає, що Безугла надала колегам по комітету "завідомо недостовірну інформації, що саме по собі містить ознаки кримінального правопорушення". Він сказав, що депутатка "надала народним депутатам України – членам Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки завідомо недостовірну інформацію щодо попереднього узгодження нею особисто редакції підготовленого до другого читання тексту проекту Закону 4210 з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, про що свідчить аудіозапис засідання Комітету. При цьому жодних документів у підтвердження цієї інформації членам Комітету надано не було". Сама ж Безугла пов'язала це з тиском на неї через її ініціативу щодо виключення з комітету Льовочкіна.
- На тлі частих дописів Безуглої про Залужного деякі її однопартійці зареєстрували у Раді постанову щодо відкликання з посади заступника голови оборонного комітету. Депутатці закидають дискредитацію українських військових, зокрема, обурення в суспільстві викликали її закиди в бік Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, якому вона порадила "піти", бо він начебто не має плану війни на наступний рік. Безуглу критикували і за її пости з позицій українських військових, які вона викладала в соцмережах.
- Президент Зеленський на річній пресконференції сказав, що "щодо Мар'яни, Валєри, і у них там ще кілька людей – дуже складно. Вони всі люблять коментувати у фейсбуці, вони дуже часто там спілкуються. То вони разом ходять на фронт, то вони сваряться... Це складні питання, якщо чесно, для мене. Нам всім потрібно давати результат державі щоденний, а селфі встигнемо".
- 5 січня оборонний комітет вирішив усунути Безуглу з посади заступниці його голови. Безугла назвала це репресіями і сказала, що "зроблено все було максимально підступно: голова Комітету поставив на голосування, коли я його попередила, що запізнюсь на засідання, за моєї відсутності; а колеги проголосували". Регламентний комітет рекомендував депутатам визначити щодо усунення Безуглої шляхом голосування в залі.
- 10 січня Стефанчук відмовився вносити до порядку денного питання щодо Безуглої. Депутати навіть блокували трибуну з вимогою розглянути її відкликання, але результату це не дало – Стефанчук закрив засідання.
- Наступного дня після цього Безугла оголосила, що написала заяву на вихід із фракції та партії.