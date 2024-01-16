Стефанчук знову відмовляється вносити до порядку денного зняття Безуглої з посади заступниці голови комітету

Раніше депутатка оголосила, що виходить зі складу партії і фракції.

Спікер парламенту Руслан Стефанчук знову відмовляється ставити в порядок денний постанову про відкликання Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови оборонного комітету.

Про це повідомили народні депутати в соцмережах, зокрема, Ірина Геращенко та Ярослав Железняк.

"Стефанчук відмовляється ставити в порядок денний постанову про відкликання Безуглої з посади заступниці голови комітету нацбезпеки", – повідомила Геращенко.

Мар'яна Безугла і чому ініціювали її відкликання