Командувачі ВМС України і Норвегії обговорили безпекову ситуацію у Чорному морі

Командувач Військово-Морських Сил ЗС України віце-адмірал Олексій Неїжпапа провів онлайн зустріч з командувачем ВМС Королівства Норвегії контр-адміралом Олівером Бердалем.
Про це повідомляють у пресцентрі ВМС України.
Під час розмови командувачі обговорили безпекову ситуацію в Азово-Чорноморському регіоні.
Особливо зосередили увагу на потребах Військово-Морських Сил ЗС України у військовій допомозі з урахуванням викликів та загроз.
Віце-адмірал Неїжпапа подякував колезі за рішучу підтримку України та одну з ключових ролей в створенні коаліції з розвитку бойових спроможностей ВМС ЗС України.
Командувачі домовились розвивати дружні стосунки для посилення спільних можливостей в оборонній сфері.
У грудні Великобританія і Норвегія очолили нову Коаліцію з морських сил і засобів, яка постачатиме кораблі та транспортні засоби для зміцнення здатності України діяти на морі.
Коаліції європеських країндля підтримки України у війні проти Росії
- Німеччина і Франція виступили лідерами зі створення коаліції з посилення наземної протиповітряної оборони України.
- У січні цього року через 120 годин після засідання Контактної групи з питань оборони України в німецькому Рамштайні запрацювала коаліція щодо танків Leopard.
- Навесні стало відомо, що Великобританія та Нідерланди працюватимуть над створенням міжнародної коаліції винищувачів.
- У липні тодішній міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про сформовану коаліцію для підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. До цієї коаліції увійшли 11 держав та Україна. Вони підписали меморандум, де виклали всі умови навчального процесу.