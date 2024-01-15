Командувачі ВМС України і Норвегії обговорили безпекову ситуацію у Чорному морі

Командувач Військово-Морських Сил ЗС України віце-адмірал Олексій Неїжпапа провів онлайн зустріч з командувачем ВМС Королівства Норвегії контр-адміралом Олівером Бердалем.

Про це повідомляють у пресцентрі ВМС України.

Під час розмови командувачі обговорили безпекову ситуацію в Азово-Чорноморському регіоні.

Особливо зосередили увагу на потребах Військово-Морських Сил ЗС України у військовій допомозі з урахуванням викликів та загроз.

Віце-адмірал Неїжпапа подякував колезі за рішучу підтримку України та одну з ключових ролей в створенні коаліції з розвитку бойових спроможностей ВМС ЗС України.

Командувачі домовились розвивати дружні стосунки для посилення спільних можливостей в оборонній сфері.

У грудні Великобританія і Норвегія очолили нову Коаліцію з морських сил і засобів, яка постачатиме кораблі та транспортні засоби для зміцнення здатності України діяти на морі.

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