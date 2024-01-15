Німеччина готується до війни з Росією в лютому, - Bild
Німеччина готується до війни з Росією в лютому, - Bild
На Волині бандити “вибивали” гроші з пораненого військового, – СБУ
На Волині бандити “вибивали” гроші з пораненого військового, – СБУ
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Проєкт “Народний дрон”: глава Мінцифри закликав українців долучатися до створення FPV-дронів у себе вдома
Проєкт “Народний дрон”: глава Мінцифри закликав українців долучатися до створення FPV-дронів у себе вдома
ЗСУ збили рідкісний російський літак А-50 та підбили Іл-22 (оновлено)
ЗСУ збили рідкісний російський літак А-50 та підбили Іл-22 (оновлено)
У Львові помер 5-річний хлопчик, який впав у кому після видалення молочних зубів
У Львові помер 5-річний хлопчик, який впав у кому після видалення молочних зубів
​Мобілізація 2.0 version 2024
​Мобілізація 2.0 version 2024
Удари по Ємену. Як «вісь зла» розпорошує ресурси США
Удари по Ємену. Як «вісь зла» розпорошує ресурси США
Окупанти готують десантні бригади для висадки в українському тилу, — ISW
Окупанти готують десантні бригади для висадки в українському тилу, — ISW
ГоловнаПолітика

Командувачі ВМС України і Норвегії обговорили безпекову ситуацію у Чорному морі

Командувач ВМС подякував колезі за підтримку України.

Командувачі ВМС України і Норвегії обговорили безпекову ситуацію у Чорному морі
Фото: пресслужба ВМС

Командувач Військово-Морських Сил ЗС України віце-адмірал Олексій Неїжпапа провів онлайн зустріч з командувачем ВМС Королівства Норвегії контр-адміралом Олівером Бердалем. 

Про це повідомляють у пресцентрі ВМС України.

Під час розмови командувачі обговорили безпекову ситуацію в Азово-Чорноморському регіоні. 

Особливо зосередили увагу на потребах Військово-Морських Сил ЗС України у військовій допомозі з урахуванням викликів та загроз. 

Віце-адмірал Неїжпапа подякував колезі за рішучу підтримку України та одну з ключових ролей в створенні коаліції з розвитку бойових спроможностей ВМС ЗС України.

Командувачі домовились розвивати дружні стосунки для посилення спільних можливостей в оборонній сфері.

У грудні Великобританія і Норвегія очолили нову Коаліцію з морських сил і засобів, яка постачатиме кораблі та транспортні засоби для зміцнення здатності України діяти на морі.

Коаліції європеських країндля підтримки України у війні проти Росії

  • Німеччина і Франція виступили лідерами зі створення коаліції з посилення наземної протиповітряної оборони України.
  • У січні цього року через 120 годин після засідання Контактної групи з питань оборони України в німецькому Рамштайні запрацювала коаліція щодо танків Leopard.
  • Навесні стало відомо, що Великобританія та Нідерланди працюватимуть над створенням міжнародної коаліції винищувачів.
  • У липні тодішній міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про сформовану коаліцію для підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. До цієї коаліції увійшли 11 держав та Україна. Вони підписали меморандум, де виклали всі умови навчального процесу.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies