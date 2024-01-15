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Зеленський зустрівся з керівниками палат і фракцій парламенту Швейцарії

Ішлося, зокрема, про ситуацію на війні та важливість зусиль держав-партнерів задля захисту України.

Зеленський зустрівся з керівниками палат і фракцій парламенту Швейцарії
Фото: ОПУ

Володимир Зеленський провів зустріч із головою Національної ради Федеральних зборів Швейцарії Еріком Нуссбаумером і головою Ради кантонів Євою Герцог, а також із головами партій і фракцій Федеральних зборів країни.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Співрозмовники обговорили підтримку формули миру, подальші кроки щодо її імплементації, створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії. Зеленський подякував за проведення зустрічі радників із національної безпеки та зовнішньої політики, яка відбулася в Давосі 14 січня і зібрала представників понад 80 країн та міжнародних організацій.

Також ішлося про ситуацію на війні та важливість зусиль держав-партнерів задля захисту України.

  • 15 січня Президент України прибув до Швейцарії з робочим візитом. У нього були заплановані зустрічі з лідерами країни та участь у Давоському форумі.
  • У Давосі під час четвертої зустрічі співголови радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики погодили спільне прескомюніке.
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