Зеленський зустрівся з керівниками палат і фракцій парламенту Швейцарії

Ішлося, зокрема, про ситуацію на війні та важливість зусиль держав-партнерів задля захисту України.

Володимир Зеленський провів зустріч із головою Національної ради Федеральних зборів Швейцарії Еріком Нуссбаумером і головою Ради кантонів Євою Герцог, а також із головами партій і фракцій Федеральних зборів країни.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Співрозмовники обговорили підтримку формули миру, подальші кроки щодо її імплементації, створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії. Зеленський подякував за проведення зустрічі радників із національної безпеки та зовнішньої політики, яка відбулася в Давосі 14 січня і зібрала представників понад 80 країн та міжнародних організацій.

Також ішлося про ситуацію на війні та важливість зусиль держав-партнерів задля захисту України.