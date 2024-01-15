Сили оборони знищили ЗРК «Оса», один «Град» та два ворожі комплекси «МУРОМ-М» на лівобережжі Херсонщини

Також знищено ще один спостережний пункт та один польовий пункт боєпостачання.

В зоні відповідальності Сил оборони півдня продовжується контрбатарейна й дронова боротьба.Ворог не припиняє спроб вибити наші підрозділи з позицій на лівобережжі Дніпра. Впродовж доби Силам оборони вдалося знищити 1 зенітно-ракетний комплекс «Оса», один РСЗВ «Град» та два комплекси відеоспостереження «МУРОМ-М».

Про це повідомляють у Силах оборони Півдня.

Ворог намагається витіснити із займаних позицій військових ЗСУ, лише за добу росіяни провели 6 безуспішнтх штурмових дій і в результаті відступили. Також окупанти активно ведуть аеророзвідку, продовжують тиснути артилерійськими обстрілами, застосовують ударні дрони різних типів.

У свою чергу підрозділи Сил оборони продовжують заходи з розширення плацдарму та міцно утримують позиції, завдаючи ворогу значних втрат у живій силі та техніці.

Також Силами оборони знищено 21 окупанта; 1 танк; 7 гармат; 1 антенну систему радіолокаційної боротьби; 1 антену радіотехнічного обладнання; 2 розвідувальні БпЛА типу “Мерлін”; 1 станцію керування БпЛА; 4 одиниці автобронетехніки; 3 човни.