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Сили оборони знищили ЗРК «Оса», один «Град» та два ворожі комплекси «МУРОМ-М» на лівобережжі Херсонщини

Також знищено ще один спостережний пункт та один польовий пункт боєпостачання.

Сили оборони знищили ЗРК «Оса», один «Град» та два ворожі комплекси «МУРОМ-М» на лівобережжі Херсонщини
Фото: Нацгвардія

В зоні відповідальності Сил оборони півдня продовжується контрбатарейна й дронова боротьба.Ворог не припиняє спроб вибити наші підрозділи з позицій на лівобережжі Дніпра. Впродовж доби Силам оборони вдалося знищити 1 зенітно-ракетний комплекс «Оса», один РСЗВ «Град» та два комплекси відеоспостереження «МУРОМ-М».

Про це повідомляють у Силах оборони Півдня.

Ворог намагається витіснити із займаних позицій військових ЗСУ, лише за добу росіяни провели 6 безуспішнтх штурмових дій і в результаті відступили. Також окупанти активно ведуть аеророзвідку, продовжують тиснути артилерійськими обстрілами, застосовують ударні дрони різних типів. 

У свою чергу підрозділи Сил оборони продовжують заходи з розширення плацдарму та міцно утримують позиції, завдаючи ворогу значних втрат у живій силі та техніці.

Також Силами оборони знищено 21 окупанта; 1 танк; 7 гармат; 1 антенну систему радіолокаційної боротьби; 1 антену радіотехнічного обладнання; 2 розвідувальні БпЛА типу “Мерлін”; 1 станцію керування БпЛА; 4 одиниці автобронетехніки; 3 човни.

  • За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 980 російських окупантів. Крім того, росіяни  втратили літак дальнього радіолокаційного виявлення та керування А-50 з бортовим номером RF-50601 "Красный" в небі над Україною. Також повідомляється про ушкодження літака-командного пункту Іл-22М11.
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