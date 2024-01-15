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ПвК "Схід" знищили керовану ракету Х-59 над Дніпром

Напередодні у Дніпропетровській області лунала повітряна тривога.

ПвК "Схід" знищили керовану ракету Х-59 над Дніпром
Фото: тг-канал Цаплієнка

Бійці з ПвК "Схід" знищили російську ракету над Дніпровським районом. 

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У Дніпровському районі наші збили ворожу ракету. Дякую, ПвК "Схід", – зазначив Сергій Лисак.

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