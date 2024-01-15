ПвК "Схід" знищили керовану ракету Х-59 над Дніпром

Бійці з ПвК "Схід" знищили російську ракету над Дніпровським районом.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"У Дніпровському районі наші збили ворожу ракету. Дякую, ПвК "Схід", – зазначив Сергій Лисак.
Напередодні у Дніпропетровській області лунала повітряна тривога.
Бійці з ПвК "Схід" знищили російську ракету над Дніпровським районом.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"У Дніпровському районі наші збили ворожу ракету. Дякую, ПвК "Схід", – зазначив Сергій Лисак.