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Розвідка: "Наміри Путіна очевидні – це контроль над нашою територією і її повна окупація"

А статегічною ціллю України є звільнення всіх окупованих територій.

Розвідка: "Наміри Путіна очевидні – це контроль над нашою територією і її повна окупація"
Фото: ГУР

Українська розвідка вважає, що будь-які розмови про готовність Росії до переговорів спрямовані саме на країни Заходу та Глобального Півдня – що вони нібито згодні зупинитись і почати переговорний процес.

Про таке розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв’ю РБК-Україна.

"Наміри Путіна очевидні – це контроль над нашою територією і її повна окупація. І коли йдуть будь-які розмови про те, що ворог готовий до переговорів, то ми маємо розуміти, що умови Росії не прийнятні нашій державі", – зауважив він. 

На його думку, будь-які переговори дають час Росії для відновлення потенціалу, нарощування сил і створення стратегічних резервів, щоби продовжити агресію. 

За словами представника ГУР, так як Росії не вдалося досягти цілей так званої "спеціальної військової операції".

"Тому зі стратегічних цілей, що залишається у Москви – це вихід на адміністративні кордони Луганської і Донецької областей. Друге, що вони зараз будуть робити (і це вже ми бачимо по тих документах, які є в нашому розпорядженні) – це втримання захоплених територій, які зараз перебувають під тимчасовою окупацією: Херсонська, Запорізька і частина Харківської області", – сказав Скібіцький. 

Також Росія намагатиметься знищити українську систему ППО, авіацію та об'єкти оборонно-промислового комплексу, щоб недопустити нарощування виробництва і посилення спроможностей Збройних сил України. 

"Це ті завдання, які на сьогодні собі ставить Російська федерація на цей рік", – додав представник розвідки.

А статегічною ціллю України є звільнення всіх окупованих територій.

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