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Міністерка закордонних справ Північної Кореї приїхала до Росії. Це може посилити постачання зброї Кремлю

Чхве Сон Хуей зустрінеться з Лавровим.

Міністерка закордонних справ Північної Кореї приїхала до Росії. Це може посилити постачання зброї Кремлю
Міністерка закордонних справ КНДР Чхве Сон Хуей на екрані глядачів Південної Кореї
Фото: EPA/UPG

Міністерка закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон Хуей прибула до Росії, пише Bloomberg.

Ця поїздка може сприяти візиту президента Володимира Путіна до Пхеньяна та посилити постачання зброї Кремлю для війни в Україні.

Чхве перебуватиме в Росії до середи, повідомили північнокорейські державні ЗМІ. 

Це її перша поїздка до країни з вересня, коли вона приєдналася до лідера КНДР Кім Чен Ина під час візиту до Росії торік у вересні.

Міністерка має намір провести завтра переговори зі своїм колегою Сергієм Лавровим. У жовтні Лавров відвідав Пхеньян у своїй першій такій поїздці туди приблизно за п'ять років.

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Лавров у Пхеньяні, жовтень 2023-го
Фото: EPA/UPG
Лавров у Пхеньяні, жовтень 2023-го

Рейчел Мінюнг Лі, регіональна менеджерка з питань Open Nuclear Network у Відні, заявила, що візит його міністерки закордонних справ викликає занепокоєння, оскільки може означати, що Північна Корея бере на себе більш активну роль у глобальних конфліктах, таких як війна в Україні.

Вона додала, що поїздка Чхве відбувається під час охолодження зв'язків з Китаєм. Протягом багатьох років Пекін був найбільшим благодійником Північної Кореї.

  • Невдовзі після візиту Кіма США та Південна Корея заявили, що КНДР почала постачання в Росію понад мільйона артилерійських снарядів і низку своїх новітніх балістичних ракет, які потрапили на поле бою в Україні.
  • Наприкінці минулого року Кім Чен Ин наказав військовим прискорити підготовку до війни та пообіцяв “розвивати відносини стратегічної співпраці з антиімперіалістичними незалежними країнами”.
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