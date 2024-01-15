Німеччина готується до війни з Росією в лютому, - Bild
Німеччина готується до війни з Росією в лютому, - Bild
На Волині бандити “вибивали” гроші з пораненого військового, – СБУ
На Волині бандити “вибивали” гроші з пораненого військового, – СБУ
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Проєкт “Народний дрон”: глава Мінцифри закликав українців долучатися до створення FPV-дронів у себе вдома
Проєкт “Народний дрон”: глава Мінцифри закликав українців долучатися до створення FPV-дронів у себе вдома
ЗСУ збили рідкісний російський літак А-50 та підбили Іл-22 (оновлено)
ЗСУ збили рідкісний російський літак А-50 та підбили Іл-22 (оновлено)
У Львові помер 5-річний хлопчик, який впав у кому після видалення молочних зубів
У Львові помер 5-річний хлопчик, який впав у кому після видалення молочних зубів
​Мобілізація 2.0 version 2024
​Мобілізація 2.0 version 2024
Удари по Ємену. Як «вісь зла» розпорошує ресурси США
Удари по Ємену. Як «вісь зла» розпорошує ресурси США
Окупанти готують десантні бригади для висадки в українському тилу, — ISW
Окупанти готують десантні бригади для висадки в українському тилу, — ISW
ГоловнаСуспільствоПодії

Поліція перевіряє факт погроз журналістові-розслідувачу Юрію Ніколову

Ввечері 14 січня невідомі спробували увірватися до його квартири.

Поліція перевіряє факт погроз журналістові-розслідувачу Юрію Ніколову
Юрій Ніколов, редактор 'Наших грошей'
Фото: politeka.net

У Києві поліцейські перевіряють факт погроз журналісту-розслідувачу і редактору "Наших грошей" Юрію Ніколову.

Як повідомила пресслужба київської поліції, під час моніторингу в одній із соціальних мереж правоохоронці виявили публікацію щодо погроз одному з представників медіа.

Виявлену інформацію внесли до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень. За цим фактом проводять перевірку.

"Детектор медіа" зазначає, що ввечері 14 січня невідомі прийшли до квартири журналіста і намагалися ввірватися до помешкання. Зловмисники налякали матір Ніколова і сусідів, а також залишили повідомлення на дверях квартири, де назвали його «зрадником». 

За словами журналіста, його на той момент вдома не було. Мати розповіла, що невідомі вимагали відчинити двері, гучно лаялись, кричали і вимагали, щоб Ніколов "ішов служити".

Центр протидії корупції зазначив, що інформація про напад одразу зʼявилася на телеграм-каналі, який пов'язують із Офісом Президента - "Карточний офіс". У дописі йшлося, що невідомі - нібито військові, які "приїхали з нуля на ротацію, щоб передати повістку журналісту".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies