Поліція перевіряє факт погроз журналістові-розслідувачу Юрію Ніколову

У Києві поліцейські перевіряють факт погроз журналісту-розслідувачу і редактору "Наших грошей" Юрію Ніколову.

Як повідомила пресслужба київської поліції, під час моніторингу в одній із соціальних мереж правоохоронці виявили публікацію щодо погроз одному з представників медіа.

Виявлену інформацію внесли до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень. За цим фактом проводять перевірку.

"Детектор медіа" зазначає, що ввечері 14 січня невідомі прийшли до квартири журналіста і намагалися ввірватися до помешкання. Зловмисники налякали матір Ніколова і сусідів, а також залишили повідомлення на дверях квартири, де назвали його «зрадником».

За словами журналіста, його на той момент вдома не було. Мати розповіла, що невідомі вимагали відчинити двері, гучно лаялись, кричали і вимагали, щоб Ніколов "ішов служити".

Центр протидії корупції зазначив, що інформація про напад одразу зʼявилася на телеграм-каналі, який пов'язують із Офісом Президента - "Карточний офіс". У дописі йшлося, що невідомі - нібито військові, які "приїхали з нуля на ротацію, щоб передати повістку журналісту".