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ЗСУ збили рідкісний російський літак А-50 та підбили Іл-22, - ЗМІ

Засіб ураження поки що невідомий.

ЗСУ збили рідкісний російський літак А-50 та підбили Іл-22, - ЗМІ
літак А-50
Фото: mil.in.ua

Росіяни ймовірно втратили літак дальнього радіолокаційного виявлення та керування А-50 з бортовим номером RF-50601 "Красный" в небі над Україною. Також повідомляється про ушкодження літака-командного пункту Ил-22М11.

Про це повідомляє "Мілітарний" з посиланням на профільні джерела.

"Втрата подібних літаків – це важкий удар по Повітряно-космічних силах РФ, цю втрату російський оборонно-промисловий комплекс не здатен компенсувати", - йдеться в повідомленні.

Засіб ураження літака невідомий, це можуть бути ракети класу “земля-повітря”, “повітря-повітря”, протирадіолокаційні ракети або поломка. Один з ймовірних варіантів – дружній вогонь.

Офіційні представники ЗСУ інформацію поки що не коментували.

ДРЛВ А-50 – це літак дальнього радіолокаційного виявлення та керування на базі військово-транспортного літака Ил-76, який здійснив свій перший політ 19 грудня 1978 року. Він розроблявся для заміни на той момент вже застарілого Ту-126 силами Таганрозького науково-технічного авіаційного комплексу та Науково-виробничого об’єднання "Вега". Експлуатація дослідних зразків почалася у 1985 році, а на озброєння радянської армії літак був прийнятий у 1988 році.

За радянських часів промисловість встигла виробила близько 31 борту, до наших часів “живих” бортів залишилося не багато, всього близько 12 у різних варіаціях: 9 на озброєнні ПКС РФ у варіаціях А-50 и А-50У (3 і 6 відповідно), решта – на озброєнні Збройних сил Індії.

Літак обладнаний радіотехнічним комплексом "Шмель"на основі радянської бортової електронно-обчислювальної машини "Аргон-50".

На борту літака з комплексом працюють 10-11 операторів: командир, старший штурман наведення, два штурмани наведення, старший оператор супроводу, два оператори супроводу, а бортінженери РТК, РЛС та засобів зв’язку. Разом з ними на борту перебувають 5 членів льотного екіпажу.

Літак здатен проводити розвідку, повітряних, наземних та надводних цілей. За допомогою оптико-електронних бортових систем літак може виявляти факели балістичних ракет на відстані до 800 кілометрів, а радіолокаційна станція здатна знаходити та супроводжувати літаки та крилаті ракети на відстанях до 700 кілометрів.

Цілі по типу пускових установок протиповітряної оборони, балістичних ракет – на відстані до 400 кілометрів, а скупчення бронетехніки – до 450.

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