Новий скандал в уряді Італії: молодшого міністра культури обвинувачують у зберіганні викраденої картини

Віторріо Згарбі потрапив під розслідування за відмивання вкрадених товарів після того, як у 2021 році включив картину XVII століття у виставку.

Молодшого міністра культури Італії Вітторіо Згарбі звинуватили у зберіганні та демонстрації викраденої картини XVII століття “Взяття святого Петра”, що він заперечує.

Про це пише BBC.

Звинувачення проти відомого мистецтвознавця висунули члену урядового центру Італії.

Згарбі потрапив під розслідування за відмивання вкрадених товарів після того, як у 2021 році включив картину у виставку. Картину викрали в 2013 році.

Картина Рутіліо Манетті – послідовника майстра бароко Караваджо – раніше виставлялася у замку у північному італійському регіоні П'ємонт.

Згарбі, який також є телеведучим, відомим своєю нецензурною лексикою та кількома судимостями за наклеп, також звинувачується у зміні картини – він нібито додав свічку у верхній кут полотна, аби приховати його походження.

За словами молодшого міністра, він знайшов роботу під час реставрації вілли, купленої його матір’ю понад двадцять років тому. Згарбі стверджує, що картина є оригіналом, а вкрадена у 2013 році − копією.

Звинувачення проти урядовця з’явилися в розслідуванні програми “Репортаж” на італійському телеканалі Rai. Власниця замку повідомила про викрадення картини і розповіла, що полотно було вирізано з рами в 2013 році. Жінка зазначила, що друг Згарбі раніше відвідав маєток і висловив зацікавленість у купівлі роботи.

Фото: EPA/UPG Молодший міністр культури Італії Вітторіо Згарбі та прем'єрка Джорджа Мелоні

Згарблі також висунуто обвинувачення щодо іншої роботи: картини, автором якої називають французького художника Валентина де Булоні, вартістю 5 мільйонів євро. Її конфіскувала поліція в Монте-Карло. Згарбі перебуває під слідством прокурора за звинуваченням у незаконному вивезенні картини. За його версією, картина − копія і вона йому не належала.

Опозиційні партії закликали до звільнення Сгарбі, а “Рух п'яти зіроr” планує внести до парламенту відповідно пропозицію.