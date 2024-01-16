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Корпус вартових іранської революції атакував ракетами іракський Ербіль, - ЗМІ

Внаслідок обстрілу дві людини загинули, п'ятеро поранених мирних жителів були доставлені в місцеву лікарню.

Корпус вартових іранської революції атакував ракетами іракський Ербіль, - ЗМІ
Іранські ракети Zolfaghar-Basir (ліворуч) і Dezful (праворуч)
Фото: EPA/UPG

Корпус вартових іранської революції заявив, що атакував балістичними ракетами "шпигунські центри" та “збори антиіранських терористичних груп” поблизу міста Ербіль на півночі Іраку.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на іранські державні ЗМІ.

Зазначається, що вибухи пролунали приблизно за 40 кілометрів на північний схід від Ербіля в напівавтономному регіоні Курдистану, в районі консульства США, а також житлових будинків цивільних.

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Внаслідок обстрілу дві людини загинули, п'ятеро поранених мирних жителів були доставлені в місцеву лікарню.

Повітряний рух в аеропорту Ербіля було припинено.

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