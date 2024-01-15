Попри заборону США військові і влада Китаю закупили невеликі партії напівпровідників Nvidia

Китайські оборонні відомства, державні науково-дослідні інститути штучного інтелекту та університети за останній рік закупили попри заборону США невеликі партії напівпровідників Nvidia, передає Reuters.

Факт продажу підкреслює труднощі, з якими стикається Вашингтон, намагаючись повністю перекрити доступ Китаю до передових американських чипів, які могли б сприяти проривам у галузі штучного інтелекту і складних комп'ютерів для китайських Збройних сил.

Купівля чи продаж високоякісних американських чипів не є незаконними у Китаї, і загальнодоступні тендерні документи показують, що десятки китайських компаній купили й отримали напівпровідники Nvidia після введення обмежень Сполученими Штатами.

У переліку - A100 та потужніший чип H100, експорт яких до Китаю та Гонконгу був заборонений у вересні 2022 року, а також повільніші чипи A800 та H800, розроблені Nvidia для китайського ринку, але також заборонені у жовтні 2023 року.

Вважають, що графічні процесори (тип чипа), створені Nvidia, набагато перевершують конкуруючі продукти зі штучним інтелектом, оскільки вони можуть ефективніше обробляти величезні обсяги даних.

Попит на заборонені чипи Nvidia і доступ до них також підкреслює відсутність хороших альтернатив для китайських фірм, незважаючи на розробку конкуруючих продуктів від Huawei (HWT.UL) та інших. До заборони Nvidia володіла 90% ринку чипів штучного інтелекту у Китаї.

Серед покупців американських напівпровідників - провідні державні університети, а також дві організації, на які поширюються експортні обмеження США, — Харбінський технологічний інститут й Університет електронних наук і технологій Китаю.

Огляд Reuters показав, що ні Nvidia, ні роздрібних продавців, схвалених компанією, немає у переліку виявлених постачальників. Незрозуміло також, як вони закупили чипи.

Після запровадження заборони США у Китаї виник підпільний ринок таких напівпровідників. Китайські постачальники раніше заявляли, що вони перехоплюють надлишки запасів, які потрапляють на ринок після того, як Nvidia відправляє великі партії провідним американським фірмам або імпортує їх через компанії, зареєстровані на місцевому рівні в Індії, Тайваню чи Сінгапурі.

Nvidia заявила, що дотримується всіх законів про експортний контроль і вимагає того ж від своїх клієнтів.

"Якщо ми дізнаємося, що клієнт здійснив незаконний перепродаж третім особам, ми почнемо негайні та відповідні дії", — заявив представник компані журналістам.

Міністерство торгівлі США відмовилося від коментарів. Влада США пообіцяла закрити лазівки в експортних обмеженнях і вжила заходів щодо обмеження доступу до чипів підрозділів китайських компаній, розташованих за межами Китаю.