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Викрили хакера, який завдав провідній світовій компанії збитків на сотні мільйонів збитків

29-річний мешканець Миколаєва інфікував сервери відомої американської компанії вірусом-майнером. 

Викрили хакера, який завдав провідній світовій компанії збитків на сотні мільйонів збитків
Фото: Кіберполіція

Департамент кіберполіції спільно з Європолом (установа правопорядку ЄС з протидії міжнародній організованій злочинності) викрили 29-річного хакера, мешканця Миколаєва.

Як повідомили у Кіберполіції, починаючи з 2021 року, чоловік заражав сервери однієї з найбільших світових компаній у сфері електронної комерції. Спочатку хакер "зламав" 1500 облікових записів дочірньої компанії. Для цього зловмисник застосовував власноруч розроблене програмне забезпечення автоматичного підбору паролів – так званий "брутфорс".

Використовуючи скомпрометовані аккаунти, хакер отримав доступ до управління сервісом. У подальшому фігурант створив комп’ютерний вірус-майнер для видобутку криптовалюти, яким таємно інфікував серверне обладнання компанії.

Фото: Кіберполіція

Для забезпечення роботи шкідливого програмного забезпечення хакер створив понад один мільйон віртуальних комп’ютерів.

Встановлено, що за понад два роки чоловік вивів на підконтрольні електронні гаманці майже два мільйони доларів у криптовалюті, що в еквіваленті становить понад 75 мільйонів гривень.

Фото: Кіберполіція

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки у приміщеннях фігуранта на території Миколаєва, вилучили комп’ютерну техніку, банківські та сім-картки, електронні носії інформації та інші докази протиправної діяльності.

Крім того, на території Нідерландів Європол створив спеціальну робочу групу та VCP (Віртуальний командний пункт) для невідкладного аналізу інформації, отриманої в ході проведення слідчих дій на території України. Європол допоміг заблокувати  електронні гаманці фігуранта з наявними на них активами.

Правоохоронці встановлюють можливих спільників фігуранта та його причетність до хакерських угруповань проросійського характеру.

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