Викрили хакера, який завдав провідній світовій компанії збитків на сотні мільйонів збитків

Департамент кіберполіції спільно з Європолом (установа правопорядку ЄС з протидії міжнародній організованій злочинності) викрили 29-річного хакера, мешканця Миколаєва.
Як повідомили у Кіберполіції, починаючи з 2021 року, чоловік заражав сервери однієї з найбільших світових компаній у сфері електронної комерції. Спочатку хакер "зламав" 1500 облікових записів дочірньої компанії. Для цього зловмисник застосовував власноруч розроблене програмне забезпечення автоматичного підбору паролів – так званий "брутфорс".
Використовуючи скомпрометовані аккаунти, хакер отримав доступ до управління сервісом. У подальшому фігурант створив комп’ютерний вірус-майнер для видобутку криптовалюти, яким таємно інфікував серверне обладнання компанії.
Для забезпечення роботи шкідливого програмного забезпечення хакер створив понад один мільйон віртуальних комп’ютерів.
Встановлено, що за понад два роки чоловік вивів на підконтрольні електронні гаманці майже два мільйони доларів у криптовалюті, що в еквіваленті становить понад 75 мільйонів гривень.
Правоохоронці провели санкціоновані обшуки у приміщеннях фігуранта на території Миколаєва, вилучили комп’ютерну техніку, банківські та сім-картки, електронні носії інформації та інші докази протиправної діяльності.
Крім того, на території Нідерландів Європол створив спеціальну робочу групу та VCP (Віртуальний командний пункт) для невідкладного аналізу інформації, отриманої в ході проведення слідчих дій на території України. Європол допоміг заблокувати електронні гаманці фігуранта з наявними на них активами.
Правоохоронці встановлюють можливих спільників фігуранта та його причетність до хакерських угруповань проросійського характеру.