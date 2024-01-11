Хакери "Head Mare" зламали сервісну систему, яка обслуговувала РЖД і РосНефть

Хакери угрупування "Head Mare" зламали сервісну систему, яка обслуговувала російські залізниці (РЖД) і РосНефть. У документах виявлено паролі та службову документацію.
Знищено сотні терабайт даних, 390 віртуальних серверів і робочі станції компанії "Галактика ЕАМ". Файли доступні для скачування.
Про це повідомила хакерська група "Head Mare" на своїй сторінці в мережі X.
Міжнародна хакерська група "Head Mare" отримала доступ до внутрішніх серверів російської компанії "Галактика ЕАМ" та розмістила злиті дані у відкритий доступ.
1/3 Марэ Хэд передала привет «Галактике EAM» @GalaktikaCorp @GalaktikaEAM . «Лучшее приложение» для менеджеров российских стратегических предприятий. Исходники софта, логины и пароли уехали.#РЖД #РосНефть #Транснефть #РосАтом pic.twitter.com/5shCbgHO8a— Head Mare (@head_mare) January 11, 2024
Корпорація «Галактика» — російський розробник платформи цифровізації для великих підприємств, холдингів та державних корпорацій та бізнес-додатків із планування та управління виробництвом і виробничими активами. Офіси та центри розробки «Галактики» знаходяться в Москві, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Мінську та Алмати. Партнерська мережа корпорації налічує понад 200 компаній, основні з яких: «Роснефть», "Транснефть", "Ростех", "Роскосмос", "РЖД", «Газпром», "ФСК ЕЭС", "Росатом", "Уралвагонзавод", "РЭА", "Высокоточные комплексы", "КБП", "Росэлектроника", "НПО Энергомаш", "Алмаз Антей".
- Нещодавно хакери угрупування Blackjack, які, ймовірно, причетні до СБУ, зламали московського інтернет-провайдера М9ком й позносили його сервери.