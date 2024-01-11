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Хакери "Head Mare" зламали сервісну систему, яка обслуговувала РЖД і РосНефть

Знищено сотні терабайт даних, 390 віртуальних серверів і робочі станції компанії "Галактика ЕАМ". 

Хакери "Head Mare" зламали сервісну систему, яка обслуговувала РЖД і РосНефть
Фото: Stock

Хакери угрупування "Head Mare" зламали сервісну систему, яка обслуговувала російські залізниці (РЖД) і РосНефть. У документах виявлено паролі та службову документацію.

Знищено сотні терабайт даних, 390 віртуальних серверів і робочі станції компанії "Галактика ЕАМ". Файли доступні для скачування. 

Про це повідомила хакерська група "Head Mare" на своїй сторінці в мережі X.

Міжнародна хакерська група "Head Mare" отримала доступ до внутрішніх серверів російської компанії "Галактика ЕАМ" та розмістила злиті дані у відкритий доступ.

Корпорація «Галактика» — російський розробник платформи цифровізації для великих підприємств, холдингів та державних корпорацій та бізнес-додатків із планування та управління виробництвом і виробничими активами. Офіси та центри розробки «Галактики» знаходяться в Москві, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Мінську та Алмати. Партнерська мережа корпорації налічує понад 200 компаній, основні з яких: «Роснефть», "Транснефть", "Ростех", "Роскосмос", "РЖД", «Газпром», "ФСК ЕЭС", "Росатом", "Уралвагонзавод", "РЭА", "Высокоточные комплексы", "КБП", "Росэлектроника", "НПО Энергомаш", "Алмаз Антей".

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