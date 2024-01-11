15 охоронців Януковича, які допомогли йому втекти, отримали підозру у дезертирстві

Через 10 років колишнім охоронцям президента-втікача оголосили підозру у дезертирстві.

15-ти колишнім працівникам Служби безпеки експрезидента Віктора Януковича повідомили про підозру у дезертирстві, їхнє керівництво 10 років тому підробило документи, видавши втечу охоронців до Росії за звільнення.

Про це йдеться у повідомленні ДБР.

Ексохоронці Януковича підозрюються у самовільному залишенні місця служби з метою ухилитися від військової служби (дезертирстві).

"21 лютого 2014 року Янукович разом зі своєю співмешканкою у супроводі охорони – військовослужбовців УДО України, вилетів на гелікоптері зі своєї резиденції "Межигір’я" до Харкова. Наступного дня він прибув до Донецька, звідки зробив спробу незаконно вилетіти до РФ.

Після блокування вильоту працівниками Державної прикордонної служби Янукович та керівники його охорони вступили у злочинну змову із представниками силових відомств РФ для перетину державного кордону України.

Для цього був розроблений та узгоджений план щодо переправлення президента-втікача та осіб з його близького оточення, у тому числі сина та співмешканки, а також охорони, спочатку на територію військового аеродрому РФ на території АР Крим".

Надалі, перебуваючи на території військової частини Чорноморського флоту Росії в районі Севастополя, Янукович прийняв рішення остаточно залишити територію України.

"У результаті шістнадцять військовослужбовців УДО України виїхали морським судном, наданим ЗС РФ, до Росії та до місця служби не повернулися. Більшість з них після від’їзду отримали громадянство Росії. З метою приховати вчинене дезертирство був виданий наказ від 23 лютого 2014 року про звільнення 15 з цих співробітників УДО України з військової служби", — ідеться у повідомленні.

У 2023 році керівництво УДО України призначило службову перевірку та встановило, що працівники УДО виїхали до РФ 24 лютого 2014 у статусі військовослужбовців. Ці матеріали використані як докази у справі дезертирства охоронців Януковича.

15 ексохоронцям повідомили про підозру у самовільному залишенні місця служби з метою ухилення від військової служби, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 408 КК України). Для них проситимуть обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У жовтні 2023 року стало відомо про суд експрезидента України Віктора Януковича та тогочасних очільників силових відомств у справі про розстріл мітингувальників на Майдані.