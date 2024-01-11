На війні загинув випускник факультету журналістики Львівського університету Роман Ряжських

Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув випускник факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка Роман Ряжських. Героєві було 27 років.
Про це йдеться у повідомленні університету.
Роман Ряжських народився 14 жовтня 1996 року в м. Шепетівка Хмельницької області. 4 січня Роман отримав поранення під час виконання бойового завдання, а 6 січня помер у лікарні.
Редакція LB.ua висловлює щирі співчуття родині та побратимам Романа.
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