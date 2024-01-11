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На війні загинув випускник факультету журналістики Львівського університету Роман Ряжських

Роман отримав поранення під час виконання бойового завдання.

На війні загинув випускник факультету журналістики Львівського університету Роман Ряжських
Фото: Факультет журналістики ЛНУ ім. Івана Франка

Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув випускник факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка Роман Ряжських. Героєві було 27 років.

Про це йдеться у повідомленні університету. 

Роман Ряжських народився 14 жовтня 1996 року в  м. Шепетівка Хмельницької області.      4 січня Роман отримав поранення під час виконання бойового завдання, а 6 січня помер у лікарні. 

Редакція LB.ua висловлює щирі співчуття родині та побратимам Романа. 

 

Нещодавно на війні загинув 33-річний поет Максим Кривцов.

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