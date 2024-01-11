Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Оборонний комітет хоче прибрати з закону про мобілізацію можливість електронних повісток. Розгляд у залі можливий 11 січня
Оборонний комітет хоче прибрати з закону про мобілізацію можливість електронних повісток. Розгляд у залі можливий 11 січня
Українські танкісти показали, як працює танк Т-64
Українські танкісти показали, як працює танк Т-64
Цифровий УБД, реєстри й електронний кабінет військовозобов’язаних: як це працюватиме?
Цифровий УБД, реєстри й електронний кабінет військовозобов’язаних: як це працюватиме?
В Кривому Розі сталась серйозна енергетична аварія, - Вілкул
В Кривому Розі сталась серйозна енергетична аварія, - Вілкул
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
У Вашингтоні відбулося засідання суду щодо надання Трампу імунітету
У Вашингтоні відбулося засідання суду щодо надання Трампу імунітету
​Мобілізація 2.0 version 2024
​Мобілізація 2.0 version 2024
Війна за Тайвань затьмарить удар від війни в Україні, пандемії Covid і світової фінансової кризи, – Bloomberg
Війна за Тайвань затьмарить удар від війни в Україні, пандемії Covid і світової фінансової кризи, – Bloomberg
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський заявив, що “паузи” на полі бою не буде, бо це тільки піде на користь Росії

Також глава держави заявив, що в Росії внаслідок війни падає економіка.

Зеленський заявив, що “паузи” на полі бою не буде, бо це тільки піде на користь Росії
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський вважає, що можлива пауза на полі бою піде на користь Росії, повідомляє Інтерфакс-України. 

"Це не веде до політичного діалогу з Російською Федерацією або з кимось іще. Ця пауза буде тільки допомагати Російській Федерації", - сказав він у четвер на пресконференції в Таллінні.

Презиент зазначив, що є розуміння, скільки всього росіяни виробляють сьогодні. 

“Ми знаємо, скільки вони виробляють дронів, артилерії на добу. Ми бачимо, чого їм не вистачає. І що в них великий дефіцит із дронами, з артилерією. Великий дефіцит із ракетами", - сказав Зеленський.

За його інформацією, росіяни домовляються про постачання ракет. 

“Поки що домовленості вони не досягли. А також вони отримали вже понад мільйон артилерійського снаряду від Північної Кореї. Чому вони це роблять? Тому що вони не встигають", - зазначив президент.

Він зазначив, що "пауза - це не просто заморожений конфлікт. Це просто пауза, яка допоможе їм. Вони не встигають".

Також глава держави заявив, що "підтримка населенням Російської Федерації цієї війни не зростає. Економіка в них падає, вона не зростає. Дефіцит зброї. Тобто склади - все це падає, а не зростає".

На його думку, "на початку війни, у перший рік, Росія втратила свої бойові частини. Бойових офіцерів, кадрових офіцерів, людей з досвідом багатьох воєн, включно з Чечнею, включно з Афганістаном, сирійськими бойовими діями тощо, африканськими. Вони всюди воювали. Вони втратили кістяк своїх "вагнерівців". І зараз вони хочуть мобілізувати зеків і будувати з них нові бригади "вагнерівців".

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна заслуговує на запрошення до НАТО на саміті у Вашингтоні влітку цього року. Глава держави вважає, що це буде найкращими гарантіями безпеки. Крім того, таким чином Україна посилить східний флаг НАТО.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies