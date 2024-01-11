Зеленський заявив, що “паузи” на полі бою не буде, бо це тільки піде на користь Росії

Президент України Володимир Зеленський вважає, що можлива пауза на полі бою піде на користь Росії, повідомляє Інтерфакс-України.

"Це не веде до політичного діалогу з Російською Федерацією або з кимось іще. Ця пауза буде тільки допомагати Російській Федерації", - сказав він у четвер на пресконференції в Таллінні.

Презиент зазначив, що є розуміння, скільки всього росіяни виробляють сьогодні.

“Ми знаємо, скільки вони виробляють дронів, артилерії на добу. Ми бачимо, чого їм не вистачає. І що в них великий дефіцит із дронами, з артилерією. Великий дефіцит із ракетами", - сказав Зеленський.

За його інформацією, росіяни домовляються про постачання ракет.

“Поки що домовленості вони не досягли. А також вони отримали вже понад мільйон артилерійського снаряду від Північної Кореї. Чому вони це роблять? Тому що вони не встигають", - зазначив президент.

Він зазначив, що "пауза - це не просто заморожений конфлікт. Це просто пауза, яка допоможе їм. Вони не встигають".

Також глава держави заявив, що "підтримка населенням Російської Федерації цієї війни не зростає. Економіка в них падає, вона не зростає. Дефіцит зброї. Тобто склади - все це падає, а не зростає".

На його думку, "на початку війни, у перший рік, Росія втратила свої бойові частини. Бойових офіцерів, кадрових офіцерів, людей з досвідом багатьох воєн, включно з Чечнею, включно з Афганістаном, сирійськими бойовими діями тощо, африканськими. Вони всюди воювали. Вони втратили кістяк своїх "вагнерівців". І зараз вони хочуть мобілізувати зеків і будувати з них нові бригади "вагнерівців".

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна заслуговує на запрошення до НАТО на саміті у Вашингтоні влітку цього року. Глава держави вважає, що це буде найкращими гарантіями безпеки. Крім того, таким чином Україна посилить східний флаг НАТО.