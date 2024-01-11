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Естонія надасть Україні 1,2 млрд євро допомоги до 2027 року

Також президент Естонії виступив за зняття будь-яких обмежень на озброєння, яке передають Україні.

Естонія надасть Україні 1,2 млрд євро допомоги до 2027 року
Алар Каріс і Володимир Зеленський, Таллін, 11 січня 2024
Фото: Twitter/Alar Karis

Естонія надасть Україні 1,2 млрд євро допомоги до 2027 року. 

Про це заявив президент Естонії Алар Каріс на спільній із президентом Володимиром Зеленським пресконференції в Таллінні, повідомляє Інтерфакс-Україна. 

Також президент Естонії вважає допустимим знищувати військові об’єкти на території Росії. Тому не має бути жодних обмежень на поставку зброї Украні

"Надаючи нашу підтримку, ми не можемо запобігти тому, щоб знищувати об'єкти на території агресора для того, щоб уповільнити просування російських військ. І тому не повинно бути жодних обмежень на ті озброєння, які передаються Україні", - сказав він.

Крім того, він заявив, що Європа повинна збільшити військове виробництво в рамках ЄС.

За його словами, Естонія разом із країнами ЄС обговорює, "як можна використати активи агресора".

"Росія не лише хоче захопити Україну. Вона кинула виклик демократичному світу", - зазначив Каріс.

Нагадаємо, сьогодні, 11 січня, Зеленський перебуває із візитом у Естонії. Разом із президентом до Талліна прибув глава МЗС Кулеба.

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