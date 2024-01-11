​Нардепка Безугла образилася на "слуг" і йде із партії: "Встромляють ніж у спину"

За словами народної депутатки, їй не потрібна під час війни "слабка партія та фракція".

Народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що залишає партію "Слуга народу" і вже написала відповідну заяву.

Про це вона написала у своєму телеграм-каналі.

"Слабка фракція та партія у війну мені не потрібна. Продовжу підтримувати ініціативи Президента, але не хочу мати спільні зобовʼязання з нардепами фракції, які встромляють ніж у спину", – зазначила вона.

За словами нардепки, їй не потрібна від партії квота заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Зокрема через те, що, як пише Безугла, від неї вимагають мовчання про бездіяльність комітету нацбезпеки тощо.

Вона заявила, що залишається мажоритарним депутатом Оболонського району з усіма зобовʼязаннями відкритості та роботи з громадянами.