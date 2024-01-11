​Нардепка Безугла образилася на "слуг" і йде із партії: "Встромляють ніж у спину"

Народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що залишає партію "Слуга народу" і вже написала відповідну заяву.
Про це вона написала у своєму телеграм-каналі.
"Слабка фракція та партія у війну мені не потрібна. Продовжу підтримувати ініціативи Президента, але не хочу мати спільні зобовʼязання з нардепами фракції, які встромляють ніж у спину", – зазначила вона.
За словами нардепки, їй не потрібна від партії квота заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Зокрема через те, що, як пише Безугла, від неї вимагають мовчання про бездіяльність комітету нацбезпеки тощо.
Вона заявила, що залишається мажоритарним депутатом Оболонського району з усіма зобовʼязаннями відкритості та роботи з громадянами.
- Вчора, 10 січня, мало відбутися голосування щодо звільнення Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови оборонного комітету. Однак засідання закрили без розгляду цього питання. Серед тих, хто блокував, були депутати "Євросолідарності" та однопартійці Безуглої зі "Слуги народу".
- Раніше однопартійці Безуглої зареєстрували у Раді постанову щодо відкликання з посади заступника голови оборонного комітету. Їй закидають дискредитацію українських військових, зокрема, обурення в суспільстві викликали її закиди в бік Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, якому вона порадила "піти", бо він начебто не має плану війни на наступний рік. Безуглу критикували і за її пости з позицій українських військових, які вона викладала в соцмережах.
- Її вже пропонували виключити із комітету. 28 лютого 2023 Федір Веніславський подав відповідний проєкт постанови через "завідомо недостовірну інформації, що саме по собі містить ознаки кримінального правопорушення". Він сказав, що депутатка "надала народним депутатам України – членам Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки завідомо недостовірну інформацію щодо попереднього узгодження нею особисто редакції підготовленого до другого читання тексту проекту Закону 4210 з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, про що свідчить аудіозапис засідання Комітету. При цьому жодних документів у підтвердження цієї інформації членам Комітету надано не було". Сама ж Безугла пов'язала це з тиском на неї через її ініціативу щодо виключення з комітету Льовочкіна.
- 5 січня оборонний комітет вирішив усунути Безуглу з посади заступниці його голови. Безугла назвала це репресіями і сказала, що "зроблено все було максимально підступно: голова Комітету поставив на голосування, коли я його попередила, що запізнюсь на засідання, за моєї відсутності; а колеги проголосували". Регламентний комітет рекомендував депутатам визначити щодо усунення Безуглої шляхом голосування в залі.
- Що не так із заявами Безуглої, читайте у матеріалі LB.ua "Данінг, Крюгер і план замислу".