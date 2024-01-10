Сьогодні, 10 січня, Верховна Рада призначила головою Рахункової палати Ольгу Піщанську. До цього вона займала посаду голови Антимонопольного комітету (АМКУ).
Про результати голосування повідомив нардеп Ярослав Железняк.
“За” – 252 нардепи.
По фракціям:
- СН – 180
- ЕС – 0
- Батьківщина – 13
- Платформа за життя та мир – 17
- За майбутнє – 10
- Голос – 0
- Довіра – 15
- Відновлення України – 10
- Позафракційні – 7
Рахункова палата і "Велика сімка"
- 21 грудня Рада усупереч застереженням послів G7 призначила членів Рахункової палати.
- Рахункова палата – орган контролю над надходженням і використанням бюджетних коштів та, серед іншого, відповідальна за нагляд за міжнародною допомогою, і днями посли G7 заявили, що стурбовані наміром цього тижня призначити нових членів. Вони сказали, що до ухвалення закону про реформу ці призначення підірвали б довіру до інституції, що відповідає за нагляд за міжнародною допомогою.
- Раніше посли "Групи семи" заявляли, що реформування Рахункової палати є шансом "показати світові, що Україна добре розпоряджається міжнародною допомогою та ресурсами власних громадян". Дипломати наголосили, що призначення нового керівництва має відбуватися лише після ухвалення законодавства, яке "забезпечує прозорий і заснований на заслугах конкурс з належною перевіркою кандидатів".
- Піщанську ще з вересня готували на посаду очільниці Фонду держмайна замість Рустема Умєрова, який очолив Міноборони. 5 вересня вона подала у відставку. Втім очолила ФДМ інша людина – Віталій Коваль. Піщанська ж залишилася без посади.
- Журналісти Bihus ще в 2021 році писали про давній зв'язок родини Піщанської із президентом Володимиром Зеленським, а сама вона донатила йому під час передвиборчої кампанії.
- Рахункова палата залишається без повноцінного голови з квітня, оскільки її очільнику Пацкану оголосили недовіру. Він є підозрюваним по справі щодо незаконного отримання компенсації за житло 2017-2018 років.