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Рада призначила головою Рахункової палати Ольгу Піщанську

Раніше посли G7 застерігали, що призначення нового керівництва Рахунокової палати має відбуватися лише після проведення реформ у цій сфері законодавства.

Рада призначила головою Рахункової палати Ольгу Піщанську
Ольга Піщанська
Фото: censor.net.ua

Сьогодні, 10 січня, Верховна Рада призначила головою Рахункової палати Ольгу Піщанську. До цього вона займала посаду голови Антимонопольного комітету (АМКУ).

Про результати голосування повідомив нардеп Ярослав Железняк. 

“За” – 252 нардепи. 

По фракціям:

  • СН – 180
  • ЕС – 0
  • Батьківщина – 13
  • Платформа за життя та мир – 17
  • За майбутнє – 10
  • Голос – 0
  • Довіра – 15
  • Відновлення України – 10
  • Позафракційні – 7

Рахункова палата і "Велика сімка"

  • 21 грудня Рада усупереч застереженням послів G7 призначила членів Рахункової палати
  • Рахункова палата – орган контролю над надходженням і використанням бюджетних коштів та, серед іншого, відповідальна за нагляд за міжнародною допомогою, і днями посли G7 заявили, що стурбовані наміром цього тижня призначити нових членів. Вони сказали, що до ухвалення закону про реформу ці призначення підірвали б довіру до інституції, що відповідає за нагляд за міжнародною допомогою.
  • Раніше посли "Групи семи" заявляли, що реформування Рахункової палати є шансом "показати світові, що Україна добре розпоряджається міжнародною допомогою та ресурсами власних громадян". Дипломати наголосили, що призначення нового керівництва має відбуватися лише після ухвалення законодавства, яке "забезпечує прозорий і заснований на заслугах конкурс з належною перевіркою кандидатів".
  • Піщанську ще з вересня готували на посаду очільниці Фонду держмайна замість Рустема Умєрова, який очолив Міноборони. 5 вересня вона подала у відставку. Втім очолила ФДМ інша людина – Віталій Коваль. Піщанська ж залишилася без посади.
  • Журналісти Bihus ще в 2021 році писали про давній зв'язок родини Піщанської із президентом Володимиром Зеленським, а сама вона донатила йому під час передвиборчої кампанії.
  • Рахункова палата залишається без повноцінного голови з квітня, оскільки її очільнику Пацкану оголосили недовіру. Він є підозрюваним по справі щодо незаконного отримання компенсації за житло 2017-2018 років.
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