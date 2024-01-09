​Комітет з нацбезпеки завершив засідання, рішення щодо законопроєкту про мобілізацію буде завтра, - депутати

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки завершив своє засідання. Про це повідомляють народні депутати.

Як написав у Telegram нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, ухвалення рішення щодо законопроєкту про мобілізацію перенесли на завтра.

"З важливого. Міноборони в своїх пропозиціях погоджується зі збереженням відстрочки для всіх осіб з інвалідністю (включно з 3 групою) та їхніх чоловіків. Це в тому числі були норми мого альтернативного законопроект", – написав у Telegram нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Також про це повідомив депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Відповідно завтра (найбільш вірогідно) підготують рішення по рекомендації ухвалення урядового закону за основу з пропозиціями від Комітету (які мають бути враховані до другого читання) і в зал законопроєкт піде 11 січня на голосування у першому читанні", – припустив він.

Зазначимо, що ці депутати не входять до складу Комітету.

Водночас, членкиня комітету, народна депутатка з фракції "Європейська солідарність" Ірина Фріз повідомила, що "Комітет ухвалив рішення про рекомендацію до другого читання законопроєкту №10062. 11 - "за", п'ять - "утрималися"".

Фріз уточнила, що утрималися під час ухвалення цього рішення представники фракцій "Європейська солідарність" і "Голос", оскільки схвалена комітетом редакція законопроєкту містить зміни, які не передбачалися ним.

"Зокрема, додано майже чотири сторінки тексту змін до закону, які не були ухвалені парламентом у першому читанні законопроєкту. (...) Отже, комітет ухвалив рішення, яким порушив чинний Регламент. Замість того, щоб МО внесло це окремим законопроєктом, члени комітету фактично легалізували порушення, власне, закону про Регламент", - пояснила вона.

Водночас Фріз уточнила, що, згідно з підготовленою комітетом редакцією законопроєкту, до держреєстрів не вноситимуть персональні дані призовників, військовозобов'язаних і резервістів, що стосуються інформації про виїзд за межі України та повернення назад, відомості про примусове виконання рішення щодо боржника (реквізити і відомості виконавчого документа) та інші персональні дані, які дають змогу ідентифікувати особу.

Також, за словами нардепки, вдалося відхилити норму про збір відомостей про членів сімей військовослужбовців: ці дані можуть бути надані виключно за їхньою згодою.

Раніше повідомлялося, що Антикорупційний комітет виявив низку норм, які можуть призвести до корупційних ризиків у законопроєкті про мобілізацію.